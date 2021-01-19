Власти повысят утилизационный сбор на новые автомобили в феврале-марте

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Ожидавшееся в январе 2021 года повышение утилизационного сбора на автомобили и спецтехнику произойдет в феврале или марте этого года. Об этом пишет газета "Ведомости" .

По данным издания, совещание по этой теме состоялось в Минэкономразвития на прошедших выходных. Ожидается, что проект постановления о повышении утилизационного сбора будет в ближайшее время опубликован на портале проектов нормативных актов и принят в середине февраля. Об этом рассказал источник "Ведомостей" в одной из российских автокомпаний. Собеседник в другом локализованном в России производителе говорит, что сбор повысят с марта, так как процедура общественного обсуждения и принятия займет какое-то время.

Напомним, так называемый утилизационный сбор был введен для импортируемых автомобилей для защиты отрасли в 2012 году. После вмешательства ВТО сбор начали платить и расположенные в России заводы, но они, в отличие от импортеров, стали получать промышленные субсидии, сопоставимые с расходами на утилизационный сбор.

С 1 января 2020 года утильсбор был повышен - индексация в основном затронула сегмент легковых автомобилей, в котором сбор вырос в среднем на 110,7%. Для машин с двигателем объемом до 1 литра сбор увеличился на 46,1%, а для машин с двигателем от 3,5 литра - на 145%. Утильсбор в самом популярном сегменте автомобилей с двигателем объемом 1-2 литра вырос на 112,4%. Из-за его повышения в Россию перестали ввозить седан Mazda 3 японского производства. Другие компании вынуждены были повысить цены на машины.

В конце 2019 года глава Минпромторга Денис Мантуров анонсировал еще одно повышение утильсбора. "Через какое-то время - с 2021 или с 2022 года - будет [вновь] проиндексирован утилизационный сбор. Динамика таможенных пошлин будет находиться в коридоре, который согласован с ВТО. Здесь вопрос мотивации [автопроизводителей к локализации в РФ]. Мы, со своей стороны, постараемся запустить дополнительные механизмы поддержки инвестиций, и компании это знают", - заявил тогда Мантуров.

В ноябре 2020 года сообщалось , что утильсбор может вырасти уже с 1 января в среднем в пределах 30%. Однако проект был отложен в связи с тяжелой экономической ситуацией и ростом цен на продукты питания. Несмотря на это, Минэкономразвития поддерживает меру. В министерстве пояснили, что в течение 2020 года девальвация рубля к иностранной валюте на 25% привела к тому, что доля утильсбора в цене импортируемых автомобилей снизилась. Поэтому предлагается увеличить базовую ставку на те же 25% "для сохранения уровня тарифной защиты", пишет Motor.ru .