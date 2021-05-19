Росстандарт утвердил в качестве национального стандарта Российской Федерации новый межгосударственный стандарт ГОСТ 34725-2021 "Отзыв продукции автомобилестроения. Руководство для изготовителей, поставщиков и продавцов"

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Росстандарт утвердил в качестве национального стандарта Российской Федерации новый межгосударственный стандарт ГОСТ 34725-2021 "Отзыв продукции автомобилестроения. Руководство для изготовителей, поставщиков и продавцов". Об этом сообщается на сайте Росстандарта.

"Отзыв продукции является важнейшим элементом процесса обеспечения безопасности продукции во многих странах мира, однако вплоть до настоящего времени единые унифицированные требования в области отзыва продукции, учитывающих специфику автомобильной отрасли, отсутствуют как на международном, так и на национальном уровне. Разработанный стандарт установил руководство, общие требования и терминологию в отношении процедур отзыва продукции автомобилестроения в целях обеспечения защиты жизни и здоровья граждан, имущества и окружающей среды", - говорится в сообщении.

Анонсированный в 2020 году ГОСТ гласит, что инициирование отзыва автомобилей предусмотрено при несоответствии продукции установленным законодательным требованиям, а также на основании оценки риска, связанного с ее использованием. Стандарт был разработан с учетом мировой практики проведения отзывных кампаний в области автомобилестроения и опыта Росстандарта по проведению надзорных мероприятий на автомобильном рынке.

Разработанный ФГУП "НАМИ" в рамках деятельности межгосударственного технического комитета по стандартизации "Дорожный транспорт" (МТК 056) вступит в действие с 30 ноября 2021 года с правом досрочного применения. К новому стандарту присоединились Армения, Белоруссия, Киргизия и Узбекистан.

Напомним, в прошлом году в России было объявлено 146 отзывов автомобилей различных брендов, которые затронули 647 561 автомобиль. По сравнению с 2019 годом количество отзывных кампаний немного выросло, а отозванных машин - снизилось. Так, в прошлом году в России в рамках 139 кампаний отозвали около 650 тыс. автомобилей. Всего с 2015 года, когда Росстандарт начал активно развивать механизмы отзыва автомобилей, под отзыв попало свыше 4 млн транспортных средств.

Чаще всего в 2020 году в России отзывали автомобили Mercedes-Benz (более 40 раз), но лидером по количеству отозванных машин стала компания Toyota (239 тыс. автомобилей). Крупнейший российский автопроизводитель "АвтоВАЗ" четырежды объявлял отзыве машин - всего было отозвано около 104 тыс. автомобилей Lada.