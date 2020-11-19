Основанная в 2014 году в США компания Elation Hypercars анонсировала электрический гиперкар Freedom, разработкой которого команда стартапа занималась в Аргентине.

Как пишет New Atlas, в облике гиперкара Elation Freedom прослеживаются черты моделей Koenigsegg Jesko и Chevrolet Corvette C8 Stingray, а отличительной чертой Freedom являются двери, выполненные по схеме "крыло чайки". Использование в конструкции кузова углепластика позволило сделать гиперкар легче - его вес составляет 1650 килограммов.

Elation Freedom оснащается тремя электромоторами, суммарная мощность которых составляет 1427 или 1903 лошадиные силы в зависимости от версии. Колеса приводятся через двухступенчатый редуктор сзади и одноступенчатый спереди, пишет Motor.ru. Все эти характеристики позволяют гиперкару разгоняться до 100 километров в час за 1,8 секунды. Максимальная скорость электрокара принудительно ограничена на отметке 418 километров в час (260 миль в час), а запас хода составляет 482 или 644 километра в час для версий с батареей мощностью 100 или 120 кВт*ч.

О сроках начала и объемах производства Elation Freedom не сообщается, но компания уже принимает предзаказы. Гиперкар обойдется желающим в 2 млн долларов, а при желании клиенты могут заказать версию с 5,2-литровым бензиновым мотором V10 мощностью 750 лошадиных сил. Такая модификация обойдется уже в 2,3 млн долларов, а до "сотни" Freedom с ДВС будет разгоняться за 2,5 секунды.