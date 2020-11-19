Российское представительство компании Volkswagen анонсировало выход хэтчбека Golf восьмого поколения на российский рынок. Как сообщается на сайте компании, эта модель будет доступна в России в комплектации Exclusive и версии GTI. Сроки начала продаж и цены автомобилей объявят позднее.

"Golf Exclusive предлагается клиентам с 150-сильным мотором в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Модель оборудуется 17-дюймовыми легкосплавными дисками Belmont и матричными светодиодными фарами головного света IQ.Light", - говорится в сообщении.

Покупателям Golf Exclusive также будет доступно многофункциональное рулевое колесо с кожаной отделкой и подогревом и водительское сидение ErgoActive, с электроприводом и функциями памяти и массажа. Список электронных систем автомобиля включает ассистента парковки, противоугонную систему, камеру заднего вида, систему контроля слепых зон, интерфейс App-Connect, систему бесключевого доступа и поддержку беспроводной зарядки для смартфона.

Что же касается Golf GTI, то эта "заряженная" версия хэтчбека будет предлагаться в России с двигателем мощностью 245 лошадиных сил, работающим в паре с семиступенчатой коробкой DSG. В этой версии Golf получил выразительные спортивные элементы экстерьера и интерьера, 17-дюймовые легкосплавные колесные диски, черную обивку потолка салона и спортивные передние сидения.

Напомним, компания Volkswagen официально представила восьмое поколение модели Golf больше года назад. Новый Golf слегка увеличился в размерах: он стал на 30 мм длиннее и на 15 мм шире предшественника. При этом высота автомобиля уменьшилась на 35 мм. Длина ширина и высота хэтчбека составляют 4824, 1800 и 1456 мм соответственно при сохранившейся колесной базе в 2636 мм. Внешний облик модели претерпел целый ряд изменений, но больше всего новый Golf отличается от предыдущего поколения передней светодиодной оптикой.

Салон нового Golf разительно отличается от салона хэтчбека седьмого поколения. В автомобиле оставили минимум физических кнопок и переключателей - управлять различными функциями можно при помощи сенсорного дисплея мультимедийной системы. Также машина получила цифровую приборную панель и регулируемую подсветку салона.