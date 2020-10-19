miflippo / DepositPhotos В 2020 году доля электрокаров и гибридов на европейском рынке вырастет втрое

miflippo / DepositPhotos

По итогам 2020 года электромобили и подключаемые гибридные автомобили составят 10% всех проданных автомобилей в Европе - по сравнению с 2019 годом этот показатель вырастет втрое. С таким прогнозом выступили в организации Transport & Environment.

Эксперты полагают, что в 2021 году доля электрокаров и гибридов на европейском рынке вырастет до 15% на фоне ужесточения требований к объему выбросов новых автомобилей с ДВС, сообщает "Автостат". По этой причине ряд производителей принял решение прекратить продажи в Европе моделей с недостаточно экологичными двигателями, а компания Suzuki начала продавать компактный внедорожник Jimny как двухместный коммерческий автомобиль.

Росту доли электрокаров и гибридов на европейском рынке должен поспособствовать и расширяющийся ассортимент таких моделей. Европейские автопроизводители регулярно представляют новые электромобили, которые должны выйти на рынок в ближайшие год два. Например, компания Dacia (принадлежит Renault) на прошлой неделе представила небольшой городской электромобиль Spring, который называют самым доступным электрокаром в Европе.

Напомним, в начале сентября Россия заняла 23-е место из 25-ти в рейтинге стран по уровню готовности к использованию электромобилей, составленном компанией KPMG. В этот рейтинг вошли 12 ведущих европейских экономик, включая Россию, семь азиатских, четыре американские, Австралия и Новая Зеландия. При составлении рейтинга аналитики рассчитывали индекс готовности стран к использованию электромобилей, который представляет собой агрегированный показатель, который учитывает численность электромобилей в стране, их долю в общем автопарке, инвестиции страны в разработку электромобилей, наличие электрозаправок и просто готовность граждан пересаживаться на более дорогие электромобили.

Лидером рейтинга KPMG стали Нидерланды, набравшие 7,9 балла из 10 возможных. Далее идут Норвегия (7,4 балла) и Швеция (7 баллов). Россия смогла набрать всего 1,8 балла, опередив лишь Бразилию и Индию. Абсолютные мировые лидеры по электропарку - Китай (3,5 млн штук) и США (1,5 млн штук) - заняли в рейтинге 20-е и 4-е места соответственно.

Ранее сообщалось, что по итогам первого полугодия в Норвегии на электрокары пришлось 48% продаж новых машин, а электромобили и гибриды с возможностью зарядки батареи заняли 69% рынка.