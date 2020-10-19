За девять месяцев 2020 года количество погибших в ДТП с участием машин такси в Москве выросло на 25%. Об этом сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"В этом году в авариях с автомобилями такси погибло 45 человек. За каждой этой цифрой стоит жизнь конкретного человека. Агрегаторы часто пренебрегают режимами труда и отдыха, из-за чего водители ездят за рулём в состоянии сильной усталости или нервного перенапряжения. Компании должны быть внимательны к сотрудникам и брать на себя ответственность за жизни людей, которые, в свою очередь, приносят им прибыль и гарантировать справедливую оплату таксисту, так как сами агрегаторы устанавливают им тарифы и маршруты", - говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что перечисленные приоритеты должны быть закреплены в новом законе о такси, который находится на рассмотрении в Госдуме. Ранее агрегаторы такси выразили готовность разделить материальную ответственность за ДТП, если заказ был принят через них, а за рулем легкового такси был самозанятый гражданин или индивидуальный предприниматель. Такую поправку к законопроекту о такси подготовили агрегаторы "Яндекс.Такси", "Ситимобил", Gett и группа "Везет". В числе других предложений агрегаторов она была направлена в комитет Госдумы по транспорту и строительству.

Напомним, в начале октября стало известно, что таксопарки, агрегаторы такси и диспетчерские службы, осуществляющие деятельность на территории Москвы и Московской области, с ноября 2020 года будут обязаны ежедневно передавать данные о водителях в Единую региональную навигационную систему Москвы (ГИС ЕРНИС), оператором которой является столичный Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Участников рынка обяжут передавать в ЕРНИС ФИО водителей, сведения о дате и месте рождения, месте жительства и месте трудоустройства. Список данных для передачи также включает сведения о стаже и данные водительских удостоверений. Наконец, в систему будут передаваться номера разрешения на работу в такси, регистрационные номера автомобилей, данные полисов ОСАГО и сведения о прохождении техосмотров машин и медосмотров водителей.