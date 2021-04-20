Президент "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис

НА ЗАВОДЕ / YouTube.com

Компания "АвтоВАЗ" планирует выпустить четыре новые модели автомобилей к 2025 году. Об этом заявил президента "АвтоВАЗа" Ив Каракатзанис в видеопоздравлении, приуроченном к 51-й годовщине выпуска первого автомобиля ВАЗ.

"У "АвтоВАЗа" есть четкая стратегия развития. Мы выпустим четыре принципиально новые модели до 2025 года. И это потребует большой работы всего коллектива. Мы продолжим глубокую модернизацию производства, продолжим наращивать инженерные компетенции", - сказал Каракатзанис.

О каких именно моделях идет речь, Каракатзанис не уточнил, но, по всей видимости, он имел в виду новые модели на платформе CMF-B концерна Renault - Nissan. В частности, на этой платформе будет построена Lada Niva нового поколения, выпуск которой запланирован на 2024 год. Эта же платформа используется в новых моделях принадлежащего Renault румынского бренда Dacia. Предполагается, что в скором времени выпуск новых Dacia Logan и Sandero начнется в России. Как и раньше, эти модели на российском рынке будут продаваться под брендом Renault.

Напомним, на прошлой неделе стало известно , что Ив Каракатзанис покинет пост президента "АвтоВАЗа" с 1 июня 2021 года. По решению совета директоров компании этот пост займет Николя Мор. При этом Мор сохранит позицию гендиректора по операциям Groupe Renault в России и СНГ, которую он займет с 1 мая 2021 года. Новое место работы и должность Каракатзаниса, занимающего пост президента "АвтоВАЗа" с 1 июня 2018 года, будут объявлены дополнительно.

Мор начинал карьеру в The Boston Consulting Group и производителе автокомплектующих Valeo. Затем работал в автопоставщиках Bertrand Faure и Faurecia. В октябре 2000 года Мор стал директором по закупкам комплектующих и аксессуаров Renault и сменил ряд руководящих должностей в компании. В январе 2014 года он был назначен управляющим директором Renault в Румынии и руководителем румынской марки Dacia, также принадлежащей Renault. В 2016 году Мор стал президентом "АвтоВАЗа".

В 2018 году году он ушел на повышение и стал старшим вице-президентом Renault. Его место занял Ив Каракатзанис. В сентябре 2020 года Николя Мор стал исполнительным вице-президентом Groupe Renault по преобразованиям.