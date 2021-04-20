Илон Маск заявил, что в разбившемся в Техасе электрокаре Tesla без водителя был отключен автопилот

NASA / flickr.com

В электромобиле Tesla Model S, который ехал без водителя и врезался в дерево в Техасе 18 апреля, был отключен автопилот. Об этом написал в своем микроблоге в Twitter глава Tesla Илон Маск. Жертвами ДТП, привлекшего большое внимание СМИ и публики, стали два человека.

Напомним, инцидент произошел недалеко от Хьюстона. Электрокар Tesla Model S двигался на большой скорости и не вписался в поворот, после чего съехал с дороги и врезался в дерево. От удара машина загорелась, а на тушение пожара ушло четыре часа (горящие аккумуляторы электромобилей представляют серьезную проблему для пожарных). В результате машина практически полностью выгорела. Погибшие в аварии находились в салоне Tesla: один из них сидел на переднем пассажирском сидении, а второй - на заднем ряду.

Предположительно, в момент аварии у электрокара был активирован автопилот, помогающий водителю, но Маск заявил, что компания изучила данные с автомобиля, которые показали, что система не была активирована. Также он написал, что владелец машины не покупал систему FSD (самая продвинутая версия автопилота Tesla), а обычный автопилот Tesla работает только на дорогах с разметкой, тогда как авария случилась на дороге без разметки.

Однако в комментариях пользователи не согласились с Маском. По словам некоторых, автопилот мог продолжать работу, если был активирован на дороге с разметкой. Кроме того, заявление Маска не согласуются с сообщениями полиции - по данным правоохранителей, за несколько минут до аварии свидетели слышали, что владелец автомобиля планировал показать другу, как автомобиль едет самостоятельно без человека за рулем, пишет N+1 .

Your research as a private individual is better than professionals @WSJ!



Data logs recovered so far show Autopilot was not enabled & this car did not purchase FSD.



Moreover, standard Autopilot would require lane lines to turn on, which this street did not have. — Elon Musk (@elonmusk) April 19, 2021

Отметим, в Tesla постоянно подчеркивают, что система автопилота помогает водителю, но требует постоянного контроля и не заменяет человека за рулем. Однако многие владельцы Tesla привыкают к автопилоту и чрезмерно доверяют системе, что порой приводит к авариям.

На днях Tesla выпустила свежий отчет о безопасности своих машин, который доказывает эффективность системы автопилота. В отчете говорится, что в первом квартале 2021 года с автомобилями Tesla с включенным автопилотом приходилась одна авария на 6,75 млн километров пробега. Для машин без включенного автопилота, но с ассистентами безопасности одно ДТП приходится на 3,3 млн километров пробега, а машины, владельцы которых не пользуются ассистентами, в среднем попадают в аварии раз в 1,57 млн километров. Даже последний показатель примерно вдвое превышает средний показатель аварийности всех машин для США (одно ДТП на 780 тыс. километров пробега).