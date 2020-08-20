Стоп-кадр видео Lucid Motors / YouTube В преддверии намеченной на осень презентации электрического седана Lucid Air американо-китайский стартап Lucid Motors продолжает раскрывать подробности об этой модели

Стоп-кадр видео Lucid Motors / YouTube

В преддверии намеченной на осень презентации электрического седана Lucid Air американо-китайский стартап Lucid Motors продолжает раскрывать подробности об этой модели. Так, на прошлой неделе в компании рассказали, что электрокар сможет проезжать на одной зарядке рекордные 832 километра, а теперь разработчики сообщили, что Lucid Air можно будет зарядить быстрее, чем существующие электромобили.

В Lucid Motors объявили, что за минуту зарядки запас хода Lucid Air будет увеличиваться примерно на 20 миль, а зарядка в течение 20 минут обеспечит запас хода в 300 миль (480 километров). Такая скорость зарядки будет обеспечиваться за счет 900-вольтового зарядного устройства с пиковой мощностью зарядки свыше 300 кВт. Для сравнения, новые зарядные станции Tesla обеспечивают около 15 миль пробега за минуту зарядки и имеют мощность до 250 кВт, пишет The Verge.

Для создания сети зарядных станций в США Lucid Motors будет сотрудничать с компанией Electrify America (дочерняя компания концерна Volkswagen). Ожидается, что зарядные станции для Lucid Air появятся на некоторых из 2 тыс. "электрозаправок" Electrify America, но сроки реализации проекта не называются. Кроме того, Lucid Motors разрабатывает зарядное устройство для дома, которое позволит как заряжать автомобиль от розетки, так и использовать Lucid Air в качестве источника энергии в случае отключения электричества.

Презентация седана Lucid Air намечена на 9 сентября. Производить электромобили будут на заводе в Каса-Гранде (штат Аризона). Стоимость Lucid Air составит 165 тыс. долларов, но затем компания начнет выпускать и более доступные версии.

Напомним, в июне сообщалось, что запас хода электромобиля Tesla Model S Long Range Plus, рассчитанный по методике EPA, впервые превысил 400 миль и составил 402 мили (647 километров), что является рекордом для серийных электрокаров.