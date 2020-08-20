Минздрав окончательно отказался от идеи обязательных тестов на алкоголизм для кандидатов в водители и граждан, меняющих права по истечении срока их действия

Moscow-Live.ru / Михаил Тихонов Также документ гласил, что желающим получить или вернуть права придется сдавать анализ мочи при посещении нарколога

Главное Управление МВД России по Волгоградской области

Минздрав окончательно отказался от идеи обязательных тестов на алкоголизм для кандидатов в водители и граждан, меняющих права по истечении срока их действия. Это следует из окончательной версии приказа ведомства о порядке выдачи медсправок который вступит в силу 1 января 2021 года.

Как сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе Минздрава в настоящее время обновленная редакция приказа направлена на рассмотрение рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере здравоохранения.

Напомним, первая версия приказа Минздрава, меняющего правила прохождения водителями медкомиссии, должна была вступить в силу 22 ноября. В той редакции документ обязывал проходить тест на определение в крови маркера, указывающего на хронический алкоголизм (карбогидрат-дефицитного трансферрина, CDT). Также документ гласил, что желающим получить или вернуть права придется сдавать анализ мочи при посещении нарколога. В течение двух часов образец должны были проверить на следы опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метадона и барбитурата. Если бы экспресс-анализ, проведенный при помощи тест-полосок, дал хотя бы один положительный результат, то пробу предписывалось отправлять на подтверждающий тест в лаборатории.

Эксперты отмечали, что эти нововведения приведут к росту стоимости получения водительских справок - некоторые говорили о повышении цены в несколько раз. В ноябре из регионов начали поступать сообщения, что в наркологических диспансерах возникли огромные очереди из желающих получить справку по старым правилам. В итоге занимавшая тогда пост министра здравоохранения Вероника Скворцова отложила введение нового порядка медосмотра до 1 июля 2020 года, пообещав переработать проект приказа. На ее решение среди прочего повлияла и критика со стороны президента Владимира Путина, назвавшего предложенные правила "чушью".

В начале июня была опубликована обновленная редакция приказа Минздрава о порядке медосвидетельствования. Из нее исчезло упоминание тестов на CDT. Теперь Минздрав предлагает более простую процедуру: если во время осмотра врач-психиатр-нарколог обнаружит синдромы заболевания (психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ), которые являются "противопоказанием к управлению транспортным средством", то гражданина направят на лабораторные исследования крови и/или мочи.

Исчерпывающий список таких противопоказаний закреплен постановлением правительства. Он включает шизофрению, эпилепсию, слепоту обоих глаз, умственную отсталость, психические расстройства, а также "расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ". В проекте, опубликованном Минздравом в июне, говорилось, что лабораторные исследования биоматериалов проводятся "в целях диагностики употребления алкоголя". В новой редакции речь идет о "диагностике психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя". О каких именно лабораторных исследованиях идет речь, в проекте не говорится.

По словам психиатра-нарколога, судебно-психиатрического эксперта Александра Ковтуна, в новой редакции приказ не запрещает врачам направить гражданина на любой анализ крови, в том числе и на наличие CDT-маркеров. "CDT сам по себе по большому счету ни о чем не говорит - он лишь показывает остаточные следы алкоголя в организме. Грамотный врач будет судить по комплексной картине", - пояснил Ковтун.

"Анализы крови на содержание психоактивных веществ предлагается брать только при выявлении врачом симптомов соответствующего заболевания, а анализы мочи на те же самые психоактивные вещества - у всех водителей и кандидатов в водители. Разумно было бы направлять на подобные анализы также исключительно по направлению врача", - прокомментировала проект президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.

В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков отметил, что размытые формулировки приказа чреваты злоупотреблениями: врачи получат возможность направлять на дополнительные платные обследования большое количество граждан.