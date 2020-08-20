Минздрав окончательно отказался от идеи обязательных тестов на алкоголизм для кандидатов в водители и граждан, меняющих права по истечении срока их действия. Это следует из окончательной версии приказа ведомства о порядке выдачи медсправок который вступит в силу 1 января 2021 года.
Как сообщили "Коммерсанту" в пресс-службе Минздрава в настоящее время обновленная редакция приказа направлена на рассмотрение рабочей группы по реализации механизма "регуляторной гильотины" в сфере здравоохранения.
Напомним, первая версия приказа Минздрава, меняющего правила прохождения водителями медкомиссии, должна была вступить в силу 22 ноября. В той редакции документ обязывал проходить тест на определение в крови маркера, указывающего на хронический алкоголизм (карбогидрат-дефицитного трансферрина, CDT). Также документ гласил, что желающим получить или вернуть права придется сдавать анализ мочи при посещении нарколога. В течение двух часов образец должны были проверить на следы опиатов, каннабиноидов, амфетамина, кокаина, метадона и барбитурата. Если бы экспресс-анализ, проведенный при помощи тест-полосок, дал хотя бы один положительный результат, то пробу предписывалось отправлять на подтверждающий тест в лаборатории.
Эксперты отмечали, что эти нововведения приведут к росту стоимости получения водительских справок - некоторые говорили о повышении цены в несколько раз. В ноябре из регионов начали поступать сообщения, что в наркологических диспансерах возникли огромные очереди из желающих получить справку по старым правилам. В итоге занимавшая тогда пост министра здравоохранения Вероника Скворцова отложила введение нового порядка медосмотра до 1 июля 2020 года, пообещав переработать проект приказа. На ее решение среди прочего повлияла и критика со стороны президента Владимира Путина, назвавшего предложенные правила "чушью".
В начале июня была опубликована обновленная редакция приказа Минздрава о порядке медосвидетельствования. Из нее исчезло упоминание тестов на CDT. Теперь Минздрав предлагает более простую процедуру: если во время осмотра врач-психиатр-нарколог обнаружит синдромы заболевания (психические расстройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ), которые являются "противопоказанием к управлению транспортным средством", то гражданина направят на лабораторные исследования крови и/или мочи.
Исчерпывающий список таких противопоказаний закреплен постановлением правительства. Он включает шизофрению, эпилепсию, слепоту обоих глаз, умственную отсталость, психические расстройства, а также "расстройства поведения, связанные с употреблением психоактивных веществ". В проекте, опубликованном Минздравом в июне, говорилось, что лабораторные исследования биоматериалов проводятся "в целях диагностики употребления алкоголя". В новой редакции речь идет о "диагностике психических расстройств и расстройств поведения, связанных с употреблением алкоголя". О каких именно лабораторных исследованиях идет речь, в проекте не говорится.
По словам психиатра-нарколога, судебно-психиатрического эксперта Александра Ковтуна, в новой редакции приказ не запрещает врачам направить гражданина на любой анализ крови, в том числе и на наличие CDT-маркеров. "CDT сам по себе по большому счету ни о чем не говорит - он лишь показывает остаточные следы алкоголя в организме. Грамотный врач будет судить по комплексной картине", - пояснил Ковтун.
"Анализы крови на содержание психоактивных веществ предлагается брать только при выявлении врачом симптомов соответствующего заболевания, а анализы мочи на те же самые психоактивные вещества - у всех водителей и кандидатов в водители. Разумно было бы направлять на подобные анализы также исключительно по направлению врача", - прокомментировала проект президент Межрегиональной ассоциации автошкол Татьяна Шутылева.
В свою очередь первый зампред комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков отметил, что размытые формулировки приказа чреваты злоупотреблениями: врачи получат возможность направлять на дополнительные платные обследования большое количество граждан.