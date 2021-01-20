BMW может построить собственный завод в России

josekube / DepositPhotos

Компания BMW в 2021 году планирует принять решение о строительстве собственного завода в России. Об этом сообщил глава BMW Group в России Штефан Тойхерт.

"Мы считаем, что в этом году должно быть принято решение. Сейчас мы его рассматриваем в долгосрочном плане, чтобы оно было и надежным, и прибыльным, и отвечало задачам нашей компании", - приводит слова Тойхерта ТАСС.

Он добавил, что в прошлом году больше половины продаваемых в России моделей BMW были произведены локально, но этот показатель снижается, поскольку цена локализованных автомобилей из-за потери субсидий со стороны государства становится более высокой и для компании, и для клиентов.

"В итоге клиенты делают выбор в пользу автомобилей, которые произведены в других странах. Тем не менее наша цель сохранить свое производство здесь", - отметил Тойхерт.

В настоящее время автомобили BMW в России выпускаются на заводе компании "Автотор" в Калининграде методом крупноузловой сборки. Год назад Тойхерт рассказывал, что BMW отказалась от планов строительства в Калининградской области собственного завода.

"Примерно полтора года мы обсуждали с российским правительством условия по специнвестконтрактам (СПИК), однако в июле 2019 года переговоры были прекращены, поскольку правила игры так и не определились", - сказал тогда Тойхерт.