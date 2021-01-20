Renault выпустит на российский рынок пять новых моделей

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Компания Renault планирует выпустить в России пять новых моделей автомобилей к 2025 году, а первой из них станет обновленный кроссовер Duster. Об этом сообщил 20 января гендиректор Renault Россия Ян Птачек на встрече с журналистами.

"Мы уже вывели на рынок Renault Arkana в 2019 году и новый Kaptur в 2020 году. В целом с 2020 до 2025 года мы хотим запустить шесть новых моделей на российском рынке", - приводит его слова ТАСС.

Напомним, на днях в Renault объявили , что презентация кроссовера Duster второго поколения для российского рынка пройдет 11 февраля. Сборку кроссовера запустят на заводе компании в Москве.

Длина обновленного Duster составляет 4341 мм (+26 мм), а ширина и высота кроссовера остались прежними (1804 мм и 1602 мм соответственно). Среди внешних изменений можно отметить новую радиаторную решетку и фары со светодиодными дневными ходовыми огнями, более пологое лобовое стекло и светодиодные габаритные огни новой формы. Подробности о салоне нового Duster в компании обещают раскрыть позднее.

Сейчас на российском продается Renault Duster предыдущего поколения. Самую доступную версию этого кроссовера можно приобрести по цене от 912 тыс. рублей.

Пока неизвестно, какие еще модели Renault появятся в России в ближайшие годы. При этом стоит отметить, что в прошлом году компания прекратила продавать в России кроссовер Koleos.