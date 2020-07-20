В МВД попросили изменить целевой показатель смертности на дорогах

Moscow-Live.ru / Тихонов Михаил Министерство внутренних дел (МВД) просит пересмотреть целевой показатель смертности на российских дорогах, предусмотренный нацпроектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги"

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Министерство внутренних дел (МВД) просит пересмотреть целевой показатель смертности на российских дорогах, предусмотренный нацпроектом "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом говорится в протоколе июньского совещания, проведенного курирующим транспорт вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

Как пишут "Ведомости", вместо текущей цели на 2024 год в 4 смерти в ДТП на 100 тыс. населения МВД предлагает увеличить показатель более чем вдвое, до 8,4 смерти на 100 тыс. человек. "Обсуждается внесение различных изменений в паспорт нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", ответственным за реализацию нацпроектов поручено подготовить предложения по корректировке показателей", - заявили в Минтрансе, уточнив, что решения по новым нормативам будут принимать проектный комитет нацпроекта и президиум Совета при президенте по стратегическому развитию и нацпроектам.

Согласно данным Росстата, в прошлом году в России в ДТП погибло почти 17 тыс. человек, а показатель смертности составил 11,6 на 100 тыс. населения. Снижение смертности на дорогах в несколько раз предусмотрено майскими указами Владимира Путина, изданными в 2018 году. В них говорится о снижении смертности до 4 на 100 тыс. к 2024 году и необходимости стремиться к нулевой смертности в ДТП к 2030 году. При этом достигнутый в 2019 году показатель слегка опережает целевой показатель нацпроекта (11,7).

Ранее эксперты Высшей школы экономики (ВШЭ) отмечали, что в мировой практике нет примеров снижения смертности в ДТП в 3,5 раза за семь лет. В этой связи просьба МВД выглядит логичной, считает директор Института транспорта ВШЭ Михаил Блинкин. По его словам, уровня в 4 смерти на 100 тыс. к настоящему времени достигли только Швейцария, Норвегия, Сингапур, Великобритания, Нидерланды и Швеция. Кроме того, чтобы добиться целевого показателя, нужно было бы снижать смертность в среднем на невозможные 20% в год.

"Цели, которые были сформулированы в указе и нацпроекте, ориентированы на полное выполнение программ по финансированию как федеральных, так региональных и местных дорог. Последние вносят самый большой вклад в аварийность", - отметил президент Центра экономики инфраструктуры Владимир Косой. Сейчас появилась угроза недофинансирования, поэтому целевой показатель снижения смертности окажется менее достижимым. При этом увеличение целевого показателя в два раза эксперт назвал чрезмерным, отметив, что смертность на дорогах Москвы уже находится уровне, который предлагается установить целевым на 2024 год.

Повышением безопасности федеральных трасс занимается Росавтодор, а уровень смертности на региональных и местных дорогах - важная часть общей оценки деятельности губернаторов. По словам представителя Росавтодора, ведомство совместно с ГИБДД разработало план снижения аварийности более чем на 3000 опасных участках дорог, а его приоритетом является освещение на дорогах, проходящих через населенные пункты, а также пешеходных переходов, автобусных остановок, транспортных развязок и одноуровневых пересечений.

К ДТП приводит не только отсутствие освещения. "ДТП происходят в основном из-за невнимательности, алкогольного или наркотического опьянения, нарушения правил водителями", - отмечают в Росинфостате. Так, каждая пятая авария происходит из-за несоблюдения последовательности движения на перекрестках, а каждая десятая - из-за несоблюдения оптимального расстояния между машинами.

Напомним, в начале июля глава ГИБДД Михаил Черников сообщил, что ограничения, введенные по всей России весной из-за эпидемии коронавируса, ожидаемо привели к заметному снижению количества ДТП на дорогах страны.

"Ограничения в передвижении, в том числе на автомобильном транспорте, вызванные эпидемиологической обстановкой, конечно, отразились и на количестве ДТП. За этот период зарегистрировано снижение основных показателей аварийности. В марте снизилось количество ДТП на 5% и составило 10 031. Число погибших снизилось на 2,8%. Всего погиб 951 человек. В апреле количество ДТП снизилось уже на 41,4%. Всего произошло 6465 ДТП. А число погибших снизилось на 20,3%. Всего погибли 798 человек. В мае число ДТП снизилось на 29,4% и составило 9371. Число погибших снизилось на 15,6% (1075 человек)", - рассказал Черников.

Глава ГИБДД также отметил, что за пять месяцев 2020 года в России на 9,6% уменьшилось количество происшествий с участием водителей в состоянии опьянения. Таких ДТП было зафиксировано 4504.