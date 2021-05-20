В России снова введут пошлину на ввоз электромобилей

kasto / DepositPhotos

Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) подготовила проект изменений в единую Товарную номенклатуру внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) ЕАЭС и Единый таможенный тариф союза. Документ среди прочего предполагает введение пошлины в 15% на ввоз электромобилей с 2022 года.

Предложенная пошлина соответствует общему уровню барьера для легковых машин, но ранее пошлины на ввоз электротранспорта обнулялись. Так, пошлины обнуляли с 15 сентября 2016 года по 31 августа 2017 года, но тогда этот режим не распространялся на физических лиц, которые все равно уплачивали пошлину в размере 48-54% от таможенной стоимости электромобиля. В марте 2020 года Совет ЕЭК принял решение обнулить ставку ввозной таможенной пошлины на отдельные виды транспортных средств с электродвигателями. Нулевая ставка действует до 31 декабря 2021 года включительно и применяется при импорте электромобилей в ЕАЭС как юридическими, так и физическими лицами. Обнуление ставки привело к росту продаж электрокаров: в 2020 году в России было продано в общей сложности 687 новых электромобилей, на 95% больше, чем годом ранее. Несмотря на почти двукратный рост продаж, электромобили заняли примерно 0,04% российского рынка новых машин.

В торговом блоке ЕЭК сообщили, что за время обсуждения проекта документа инициативные предложения стран-членов союза о продлении действия ставки в размере 0% в комиссию не поступали, пишет "Коммерсант" . В ЕЭК добавили, что с 2022 года в ЕАЭС должна применяться ТН ВЭД, основанная на 7-м издании Гармонизированной системы описания и кодирования товаров ВТО и ТН ВЭД СНГ. Проект обусловлен этим, подчеркивают там, а ставки ввозных пошлин в нем устанавливаются "на действующем уровне и учитывают ранее принятые акты".

В Минпромторге сообщили, что нулевая ставка была введена по инициативе Белоруссии и применяется на временной основе, поэтому в проекте новой редакции ТН ВЭД ЕАЭС значится действовавшая ранее пошлина в 15%.

В Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) указали на противоречие между возвращением пошлины и планами властей поддержать развитие электротранспорта. В обращении АЕБ в Минэкономики предлагается продлить нулевую пошлину до конца 2024 года. Такой срок действия нулевой пошлины не противоречит планам по локализации выпуска электромобилей в РФ, считают в АЕБ.

Представитель компании Nissan заявил о стагнации рынка электромобилей в случае возвращения пошлины. "Мы опять можем вернуться к ситуации, когда количество электромобилей на дорогах РФ будет увеличиваться в основном за счет б/у автомобилей с не самыми лучшими характеристиками. К сожалению, все наши доводы в пользу того, что необходимо сначала развить рынок и показать преимущества технологии покупателю, не находят понимания", - отметили в Nissan.