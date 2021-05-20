Компания Ford представила электрический пикап F-150 Lightning

Ford Motor Company / YouTube

Американская компания Ford официально представила электрическую версию популярного пикапа F-150, которая получила название F-150 Lightning.

Внешне электрический пикап отличается от версий с ДВС новой оптикой, соединенной светящимися полосами, а в салоне установлен 15,5-дюймовый дисплей мультимедийной системы. Также электрическая версия получила более прочную раму с усиленными лонжеронами и поперечинами, и независимую заднюю подвеску вместо неразрезного моста. Еще одной особенностью модели стали два багажника: помимо традиционного открытого отсека сзади пикап получил дополнительный 400-литровый закрытый багажник под капотом. Оба багажных отсека получили розетки для подключения электроприборов, а сам F-150 Lightning может выступать в роли источника энергии для дома, пишет "Коммерсант" .

Электромобиль будет выпускаться в 432-сильной версии Standard Range и 571-сильной Extended Range. Обе версии получат полный привод и два электромотора. Емкость батарей при этом не уточняется, но в компании сообщили, что запас хода двух версий пикапа составит 370 и 480 километров соответственно. С места до 96 километров в час самый мощный F-150 Lightning разгоняется за 4,4 секунды, пишет Motor.ru .

Продажи Ford F-150 Lightning, сборку которого наладят на новом заводе Rouge Electric Vehicle Center в Детройте, начнутся весной 2022 года. Стартовая цена электропикапа составляет 40 тыс. долларов.