В Минюсте предложили автоматизировать взыскание штрафов за правонарушения водителей, зафиксированные камерами видеонаблюдения. С такой инициативой выступил замглавы ведомства Евгений Забарчук на дискуссионной сессии "Цифровое исполнительное производство" в рамках Петербургского международного юридического форума.

Чиновник отметил, что сейчас взыскание штрафов за нарушения ПДД составляет значительную часть производств, которые исполняют судебные приставы, направляя запросы в банки.

"Совершенствованию порядка принудительного исполнения исполнительных документов о взыскании административных штрафов в области дорожного движения может способствовать переход к электронному механизму исполнения такой категории документов. В частности, предполагается проработать возможность упрощенного порядка исполнения требований о взыскании денежных средств, которые содержатся в постановлении по делу об административном правонарушении в области дорожного движения, фиксация которых произведена в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи", - заявил Забарчук (цитата по ТАСС).

Замминистра пояснил, что речь идет о механизме взыскания штрафа без участия приставов за счет средств, находящихся на счетах должника. "Мы полагаем, что до конца этого года основная законодательная база должна быть сформирована для того, чтобы со следующего года судебные приставы работали в режиме цифрового исполнительного производства", - сказал Забарчук.

Ранее в Федеральной службе судебных приставов (ФССП) рассказывали, что списание штрафов с водителей в упрощенном порядке предлагается передать от судебных приставов в регионах в центральный аппарат службы, автоматизировав процесс списания штрафа. Также в ведомстве отмечали, что упрощенный механизм списания штрафа со счетов попавших в поле камер видеонаблюдения нарушителей не отменяет предварительного уведомления должника о взыскании с него штрафа.