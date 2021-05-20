Американская компания TuSimple, занимающаяся разработкой технологий автопилота для грузовиков, сообщила об успешном испытании беспилотного грузовика в реальных условиях.

В рамках испытания, проведенного совместно с агропромышленной компанией Giumarra и оптовой сетью Associated Wholesale Grocers, грузовик TuSimple доставил партию арбузов из города Ногалес (штат Аризона) в Оклахома-Сити (штат Оклахома). Расстояние в 1530 километров грузовик преодолел за 14 часов и 6 минут, тогда как обычный грузовик с водителем доставил бы груз за 24 часа и 6 минут. Экономия времени в 42% была достигнута за счет непрерывной езды - беспилотному грузовику не потребовалась остановка на ночлег для предписанного правилами перевозок десятичасового отдыха водителя.

В TuSimple уточнили, что грузовик, имеющий автопилот четвертого уровня, находился под управлением водителя во время погрузки и разгрузки, а в течение всей поездки в кабине грузовика находился водитель-испытатель, присутствие которого в салоне беспилотных машин необходимо по законам отдельных штатов. В компании рассчитывают начать эксплуатацию беспилотных машин без водителей в кабине к концу 2024 года, сообщает CNBC .

Recently TuSimple partnered with Giumarra and the Associated Wholesale Grocers to transport fresh produce from Nogales, Arizona to Oklahoma City, Oklahoma. The results were powerful: faster service, fresher food, and less waste. pic.twitter.com/XuQZpbzU9I — TuSimple (@TuSimpleAI) May 19, 2021

Напомним, в январе этого года глава Tesla Илон Маск заявил о своей высокой уверенности в том, что к концу года автомобиль компании под управлением автопилота будет ездить лучше, чем под управлением человека. С октября прошлого года компания запустила ограниченное тестирование улучшенной система автопилота FSD, и Маск регулярно подчеркивает ее достоинства в своем микроблоге. В январе сообщалось, что электрокар Tesla Model 3 с системой FSD проехал на автопилоте от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса и обратно практически без помощи водителя.