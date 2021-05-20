Американская компания TuSimple, занимающаяся разработкой технологий автопилота для грузовиков, сообщила об успешном испытании беспилотного грузовика в реальных условиях.
В рамках испытания, проведенного совместно с агропромышленной компанией Giumarra и оптовой сетью Associated Wholesale Grocers, грузовик TuSimple доставил партию арбузов из города Ногалес (штат Аризона) в Оклахома-Сити (штат Оклахома). Расстояние в 1530 километров грузовик преодолел за 14 часов и 6 минут, тогда как обычный грузовик с водителем доставил бы груз за 24 часа и 6 минут. Экономия времени в 42% была достигнута за счет непрерывной езды - беспилотному грузовику не потребовалась остановка на ночлег для предписанного правилами перевозок десятичасового отдыха водителя.
В TuSimple уточнили, что грузовик, имеющий автопилот четвертого уровня, находился под управлением водителя во время погрузки и разгрузки, а в течение всей поездки в кабине грузовика находился водитель-испытатель, присутствие которого в салоне беспилотных машин необходимо по законам отдельных штатов. В компании рассчитывают начать эксплуатацию беспилотных машин без водителей в кабине к концу 2024 года, сообщает CNBC.
Recently TuSimple partnered with Giumarra and the Associated Wholesale Grocers to transport fresh produce from Nogales, Arizona to Oklahoma City, Oklahoma. The results were powerful: faster service, fresher food, and less waste. pic.twitter.com/XuQZpbzU9I— TuSimple (@TuSimpleAI) May 19, 2021
Напомним, в январе этого года глава Tesla Илон Маск заявил о своей высокой уверенности в том, что к концу года автомобиль компании под управлением автопилота будет ездить лучше, чем под управлением человека. С октября прошлого года компания запустила ограниченное тестирование улучшенной система автопилота FSD, и Маск регулярно подчеркивает ее достоинства в своем микроблоге. В январе сообщалось, что электрокар Tesla Model 3 с системой FSD проехал на автопилоте от Сан-Франциско до Лос-Анджелеса и обратно практически без помощи водителя.
В апреле 2021 года Маск написал, что до выпуска очередной версии FSD осталось немного, и бета-версия программы "взорвет мозг". Однако в недавнем письме компании, направленном в департамент транспорта штата Калифорния, говорится, что сообщения Маска не соответствуют текущему уровню технологии. Сейчас автопилот Tesla обеспечивает второй уровень автономности, который требует контроля со стороны водителя, тогда как полностью автономное вождение достигается на пятом уровне. Инженеры Tesla сомневаются, что пятый уровень автономности будет достигнут к концу текущего года.