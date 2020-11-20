Автоинспекторы в скором времени получат новые приборы для проверки водителей на трезвость. Об этом сообщил начальник ГУОБДД МВД России Михаил Черников.

"Это не алкотестер - это средство индикации, это возможность установления употребления не только спиртных напитков, но и потребления наркотических веществ. И это поможет ограничивать дорожное движение. Такие проверки должны быть внедрены", - приводит слова Черникова РИА "Новости".

Он добавил, что новые индикаторы позволят инспекторам практически мгновенно понять, употреблял ли водитель алкоголь, наркотики или психотропные препараты. Часть таких приборов определяет наличие запрещенных веществ в слюне, часть - в выдыхаемом воздухе. "Мы уже презентовали два средства индикации, которые позволяют по слюне находить наркотическое вещество", - напомнил Черников. Один из индикаторов определяет наличие в организме наркотиков за 15 секунд. По словам Черникова, это позволит сотрудникам ГИБДД "вычленить употреблявших из транспортного потока" и отправить их на медосвидетельствование.

Напомним, в конце июля стало известно, что правительство рассматривает возможность оснащения транспортных средств в России так называемыми алкозамками (устройствами, не допускающими пуск двигателя автомобиля без предварительного прохождения проверки состояния водителя через алкотестер). Тогда СМИ писали, что до 1 октября будет разработана концепция "внедрения в массовое потребление алкозамков для транспортных средств", включая "обеспечение сервиса автомобилей с алкозамками". До 31 декабря планируется проработать вопрос "о стимулировании массового внедрения алкозамков в серийные модели".

За установку отечественных алкозамков правительство может начислить автопроизводителям дополнительные баллы в рамках действующей системы оценки локализации производства. Также планируется оценить влияние замков на безопасность езды (замки не должны блокировать автомобиль на ходу) и наделить устройства статусом "средств измерений" по аналогии с алкометрами и дорожными камерами. Это позволит проводить регулярные поверки алкозамков.