В открытой базе Федерального института промышленной собственности (ФИПС) появился патент на новый кроссовер компании Nissan - Ariya, пишет журнал "За рулем". Таким образом, японская компания подтвердила планы вывести представленный в июле этого года электромобиль на российский рынок.

Сроки появления Nissan Ariya в Европе и России, а также цены электромобиля пока не раскрываются. Не исключено, что российские покупатели получат возможность купить машину практически одновременно с европейскими.

Напомним, электрокар получил фары, состоящие из 20-миллиметровых мини-прожекторов, трапециевидную фальшрадиаторную решетку и прорези по бокам от нее. От представленного ранее концепта серийная версия Ariya отличается иным передним бампером и измененными наружными зеркалами. Кроссовер стал первым автомобилем компании, получившим новый логотип Nissan с подсветкой из 20 светодиодов.

В Европе Nissan Ariya будет предлагаться в пяти версиях. Электрокар будет доступен с батареями емкостью 63 или 87 КВт*ч, а также с одним или двумя электромоторами и передним либо полным приводом. Запас хода составит от 360 до 500 километров в зависимости от версии. Переднеприводные модификации получат электромоторы мощностью 217 или 242 лошадиные силы, а полноприводные будут оснащаться моторами мощностью 278, 305 и 394 силы.

В салоне кроссовера установлены два 12,3-дюймовых экрана и проекционный дисплей. Мультимедийная система автомобиля умеет обновляться "по воздуху", а сенсорные кнопки управления климат-контролем встроены в центральную консоль. Также автомобиль получил систему автоматической парковки (будет доступна на некоторых рынках) и функцию автопилота на трассах.

Отметим, в начале сентября Россия заняла 23-е место из 25-ти в рейтинге стран по уровню готовности к использованию электромобилей, составленном компанией KPMG. В этот рейтинг вошли 12 ведущих европейских экономик, включая Россию, семь азиатских, четыре американские, Австралия и Новая Зеландия. При составлении рейтинга аналитики рассчитывали индекс готовности стран к использованию электромобилей, который представляет собой агрегированный показатель, который учитывает численность электромобилей в стране, их долю в общем автопарке, инвестиции страны в разработку электромобилей, наличие электрозаправок и просто готовность граждан пересаживаться на более дорогие электромобили.

Лидером рейтинга KPMG стали Нидерланды, набравшие 7,9 балла из 10 возможных. Далее идут Норвегия (7,4 балла) и Швеция (7 баллов). Россия смогла набрать всего 1,8 балла, опередив лишь Бразилию и Индию. Абсолютные мировые лидеры по электропарку - Китай (3,5 млн штук) и США (1,5 млн штук) - заняли в рейтинге 20-е и 4-е места соответственно.