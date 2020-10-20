dmitrimaruta / DepositPhotos Средняя цена нового автомобиля в России за шесть лет выросла на 67%

dmitrimaruta / DepositPhotos

Средневзвешенная цена нового автомобиля на российском рынке за последние шесть лет выросла на 67%. Об этом говорится в исследовании аналитического агентства "Автостат".

Если в 2014 году новый автомобиль в среднем стоил 1,001 млн рублей, то сейчас этот показатель вырос до 1,674 млн рублей. Рост по сравнению с ценой 2019 года (1,56 млн рублей) составил 7,3%. При этом в отчете отмечается, что цены на автомобили росли медленнее, чем курс иностранных валют по отношению к рублю. Так, к доллару рубль с 2014 года подешевел вдвое. С учетом этого обстоятельства, а также влияния инфляции можно предположить, что в обозримом будущем автомобили в России продолжат дорожать.

За 6 лет средневзвешенная цена нового автомобиля выросла на 67%

Эксперты аналитического агентства "АВТОСТАТ" провели исследование динамики цен на новые легковые автомобили в России и основных курсов валют с сентября 2014-го по сентябрь 2020 года. https://t.co/R7GFaYMkmf pic.twitter.com/XxtjC1jjgn— АВТОСТАТ (@Autostat) October 20, 2020

Напомним, в декабре 2019 года эксперты сообщили, что за последние 5 лет средневзвешенная цена нового легкового автомобиля в России выросли на 54%. Так, в 2014 году средневзвешенная цена машины составляла чуть больше 1 млн рублей, а по итогам 11 месяцев 2019 года этот показатель вырос до 1,539 млн рублей. Тогда отмечалось, что основным фактором роста стоимости машин за пять лет стала девальвация рубля в 2014-2015 годах, которую цены на автомобили компенсировали только в конце прошлого года. К подорожанию автомобилей также привели рост НДС, повышение утилизационного сбора, инфляция и обновление модельных рядов автопроизводителей.

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), что продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в сентябре составили 154 409 штук. Этот показатель вырос на 3,4% по сравнению с сентябрем 2019 года. По итогам девяти месяцев 2020 года продажи составили 1 094 805 машин, сократившись на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

"Сентябрь традиционно удачный месяц для автомобильного рынка. Помимо отложенного спроса и слабеющего рубля, снижение туристической активности и меры государственной поддержки привели к тому, что уже третий месяц в этом году рынок продемонстрировал рост, который в сентябре составил 3,4% по сравнению с сентябрем 2019 года. Впервые в этом году крупнейшие игроки сумели даже показать результаты выше средних по рынку: падение в годовом выражении оказалось менее значительным и составило 13,9%", - заявил председатель комитета автопроизводителей АЕБ Томас Штэрцель.