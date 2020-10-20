SSC North America Американский гиперкар SSC Tuatara установил новый мировой рекорд скорости

SSC North America

Американская компания SSC North America сообщила, что созданный ее инженерами гиперкар Tuatara, за рулем которого находился гонщик Оливер Уэбб, установил новый рекорд скорости для серийных автомобилей, побив достижение гиперкара Koenigsegg Agera RS трехлетней давности.

По правилам Книги рекордов Гиннесса, такие рекорды фиксируются по результатам двух заездов в противоположных направлениях, проведенных в течение часа. 10 октября Уэбб на 11-километровом отрезке автострады State Route 160 возле городка Пахрамп (штат Невада) смог разогнать SSC Tuatara сперва до 484,5 км/ч, а затем - до почти 533 км/ч. Рекордной признали среднюю скорость двух заездов - 508,7 км/ч. Прежний рекорд, установленный на этой же трассе составлял 447 км/ч, пишет Motor.ru. Одновременно Уэбб превзошел прошлогодний неофициальный рекорд прототипа Bugatti Chiron Super Sport 300+, который составил почти 490,5 км/ч.

В SSC North America подчеркнули, что в заезде использовался полностью серийный автомобиль с дорожными покрышками, заправленный обычным топливом. Для фиксации рекорда был использован GPS-модуль Dewetron, подключенный в среднем к 15 спутникам системы позиционирования GPS.

Гиперкар SSC Tuatara оснащается 5,9-литровым мотором V8 с двумя турбокомпрессорами. Максимальная мощность этого двигателя составляет 1774 лошадиные силы. Она работает в паре с семиступенчатой роботизированной коробкой CIMA. Разгону автомобиля также способствуют низкий коэффициент аэродинамического сопротивления (0,279) и оптимальная аэродинамическая нагрузка на переднюю и заднюю оси (37:63).