Путин пообещал продлить строящуюся трассу Москва - Казань до Екатеринбурга к 2024 году

Строящаяся автомобильная трасса из Москвы в Казань должна быть продлена до Екатеринбурга в течение трех лет. Как сообщил в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин, для реализации этого плана будут выделены средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).
"Начнем с того, что выделим средства из Фонда национального благосостояния на опорные магистрали. Прежде всего, нужно форсировать уже идущее строительство скоростной автомагистрали Москва - Казань, и более того - продлить ее до Екатеринбурга, завершить этот проект за три года", - сказал Путин (цитата по ТАСС).
"Таким образом, в 2024 году с учетом действующей трассы Москва - Санкт-Петербург и Центральной кольцевой автодороги будет обеспечено безопасное скоростное движение транспорта через всю европейскую часть от Балтики до Урала", - добавил президент.
При этом, по словам Путина, появление опорной инфраструктуры должно стать стимулом для развития всех территорий, по которым она проходит.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что правительство может уже в этом году рассмотреть возможность строительства новой платной трассы от Казани до Екатеринбурга раньше запланированного 2030 года. Проектированием и строительством дороги до Екатеринбурга займется госкомпания "Автодор", которая строит трассу до Казани.
Напомним, изначально правительство внесло трассу Москва - Казань в комплексный план развития и модернизации инфраструктуры в 2018 году. Построить платную магистраль протяженностью более 700 километров и стоимостью 539 млрд рублей тогда планировалось к 2024 году. План, в котором эта трасса была одним из крупнейших объектов, утвердили осенью 2018 года, но затем власти вернулись к обсуждению проекта - Минфин предложил отказаться от строительства трассы и обойтись недорогой реконструкцией текущих дорог.
В ноябре 2019 года Дмитрий Медведев, занимавший тогда пост главы правительства, окончательно одобрил строительство платной автомобильной дороги Москва - Казань, которая войдет в международный транспортный коридор Европа - Западный Китай. При этом речь шла о том, что дорогу построят к 2027 году, а стоимость строительства составит 730 млрд рублей. В июле 2020 года нынешний премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что трассу Москва - Казань необходимо ввести в эксплуатацию уже в 2024 году. "С учетом особого значения трассы М12 правительство ставит задачу ввести ее в эксплуатацию уже в 2024 году. Сегодня мы об этом договорились. Общий объем составляет более 650 млрд рублей, эти инвестиции дадут весомую отдачу в течение ближайших лет после запуска магистрали", - сказал тогда Мишустин.