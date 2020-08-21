Компания "АвтоВАЗ" объявила конкурс на название будущей модели. Сообщение об этом было опубликовано на официальной странице автопроизводителя в социальной сети "ВКонтакте".

"Объявляем конкурс на название для новой модели Lada! Принять участие просто: предлагайте свои варианты в комментариях к этому посту с 19 по 31 августа 2020 года. Обратите внимание, что к названию предъявляются определенные требования", - говорится в сообщении.

Список требований состоит из шести пунктов. Так, название должно быть благозвучным и легко читаться на латинице и кириллице. Кроме того, оно должно ассоциироваться с Россией и сочетаться со словом "Lada". Наконец, оно должно состоять из 2-3 слогов, оканчиваться на букву "А" и иметь понятное ударение.

Ранее в открытой базе Роспатента появился документ с регистрацией трех торговых марок, закрепленных за российским брендом Lada. "АвтоВАЗ" запатентовал названия Tensa, Forta и Kayna, попавшие в категорию "автомобили" и "игрушки". При этом пока неясно, собирается ли автопроизводитель использовать данные наименования для своих будущих моделей, отмечает "Автостат".

Напомним, в феврале 2019 года стало известно о планах "АвтоВАЗа" нанять на работу в свой инжиниринговый центр тысячу новых специалистов в течение ближайших трех лет. Это расширение штата инженеров является частью плана компании полностью обновить модельный ряд Lada до 2026 года.

"У "АвтоВАЗа" очень амбициозные планы. До 2026 года мы выпустим 8 новых моделей и проведем 9 фейслифтов. Для такой масштабной работы нам нужны молодые, открытые современным техническим инновациям профессионалы. Сегодня я увидел в университете самую современную техническую базу и горящие глаза у студентов и сотрудников. Это именно те люди, которых мы ищем для нашего инжиниринга", - заявил тогда президент компании Ив Каракатзанис.