Правительство разрешило регистрировать автомобили в МФЦ

Moscow-Live.ru / Струков Антон Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает регистрировать транспортные средства в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ)

Пресс-служба Правительства России

Глава правительства Михаил Мишустин подписал постановление, которое разрешает регистрировать транспортные средства в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

"Новый сервис станет доступен благодаря привлечению сотрудников МВД к работе на территории МФЦ. С ними заявителям предстоит иметь дело только на этапе осмотра автомобиля. Приемом заявлений автовладельцев будут заниматься сотрудники МФЦ. Они же выдадут готовые документы. Услугой по регистрации транспортных средств можно будет воспользоваться в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте кабмина.

В правительстве считают, что принятое постановление позволит упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ.

Напомним, в середине июля российские автодилеры спустя более полугода после формального получения такой возможности начали выдавать клиентам номерные знаки. возможность регистрации нового автомобиля через дилера предусмотрена вступившим в силу 1 января 2020 года в России законом о регистрации транспортных средств. Детальнее эта процедура описана в постановлении правительства, которое было подписано 21 декабря прошлого года, но поначалу дилеры не знали, как оказывать эту услугу на практике.

Выдавать свидетельства о регистрации транспортных средств и номера по новым правилам могут компании, получившие статус специализированной организации и внесенные в реестр МВД. В процессе оказания услуги специальный сотрудник автосалона должен осматривать транспортные средства и проверять документы у владельцев. Затем информация о результатах осмотра передается в ГИБДД через портал госуслуг. После проверки полученных сведений ГИБДД будет принимать решение о допуске автомобиля к движению. В случае положительного решения сотрудник автосалона сможет получить в подразделении документы и номера для передачи автовладельцу. Предельная стоимость услуги составляет 500 рублей.

Предполагалось, что крупные дилеры начнут оказывать услугу по выдаче номеров в марте-апреле, но в дело вмешалась пандемия коронавируса, и процесс застопорился на несколько месяцев, в течение которых продажи машин в России резко упали.