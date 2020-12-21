lada.ru "АвтоВАЗ" начал производство обновленной Lada Niva Travel

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Компания АвтоВАЗ 21 декабря запустила на заводе "LADA Запад Тольятти" серийное производство внедорожника Lada Niva Travel, который представляет собой обновленную версию Lada Niva. Об этом сообщается на сайте "АвтоВАЗа".

"Внешность Lada Niva Travel претерпела значительные изменения, став более выразительной и современной. В передней части мужественный характер автомобиля подчеркнут новым капотом с более объемными выштамповками, крупноячеистой решеткой радиатора и новыми фарами. Боковые молдинги и более рельефные накладки на арках колес в сочетании с новым дизайном колесных дисков подчеркивают выдающиеся внедорожные характеристики модели. Задняя часть так же изменилась, получив новые, полностью светодиодные задние фонари и более рельефный бампер", - говорится в сообщении.

В исполнении Off-road внедорожник дополнительно оснащен штатным шноркелем, внедорожными шинами и защитным обвесом из неокрашенного пластика.

Технических подробностей об обновленной Lada Niva пока нет. Предполагается, что внедорожник предложат с тем же 1,7-литровым двигателем мощностью 80 лошадиных сил, работающим вместе с пятиступенчатой механической трансмиссией, постоянным полным приводом с двухдиапазонной раздаточной коробкой и блокирующимся межосевым дифференциалом, пишет РБК.

21 декабря на заводе "LADA Запад Тольятти", дочерней компании АО "АВТОВАЗ", стартовало серийное производство внедорожника под новым именем - LADA Niva Travel. ⤵️ pic.twitter.com/RuzUEPB9Om— Минпромторг СО (@minprom_samreg) December 21, 2020

О старте продаж Lada Niva Travel в компании пообещали объявить дополнительно.

Напомним, ранее автомобили Niva выпускались под брендом Chevrolet. В декабре 2019 года на "АвтоВАЗе" сообщили, что компания подписала соглашение с General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП по производству внедорожников. В результате сделки (ее сумма не называлась) совместное предприятие стало на 100% аффилированной компанией группы "АвтоВАЗ", которая вернула себе бренд Niva.

Тогда же стало известно, что в рамках соглашения завод, принадлежавший СП, в течение определенного периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей Niva под маркой Chevrolet, а в дальнейшем автомобиль получит шильдики Lada. В июле этого года АвтоВАЗ объявил о начале продаж Lada Niva. Сейчас внедорожник продается по цене от 738 тыс. рублей без учета возможных скидок.