Daimler Компания Mercedes-Benz поделилась некоторыми подробностями об электрическом лифтбеке EQS, который будет представлен в следующем году

Daimler

Компания Mercedes-Benz поделилась некоторыми подробностями об электрическом лифтбеке EQS, который будет представлен в следующем году. Разработчики подчеркнули, что в салоне автомобиля будет царить стерильная чистота.

В сообщении говорится, что автомобиль получил инновационную климатическую установку, которая сделает воздух в салоне "таким же чистым, как в операционной". Для этого в системе очистки воздуха используют высокоэффективные фильтры HEPA, которые защитят водителя и пассажиров от проникновения в салон мельчайших частиц и бактерий. В компании отметили, что впервые в истории автомобилестроения степень защиты будет соответствовать стандарту DIN EN 1822, пишет РБК. Фильтр объемом 10 литров сможет задерживать пыль, оксиды азота и оксид серы, а также устранять неприятные запахи.

Кроме того, новый электрокар линейки EQ получит мультимедийную систему MBUX с элементами искусственного интеллекта. Также со следующего года Mercedes-Benz начнет предоставлять гарантию того, что электричество, использованное за каждую зарядную сессию, получено из возобновляемых источников энергии, пишет Motor.ru. Это является частью плана компании по обнулению выбросов парниковых газов в атмосферу к 2039 году.

Основные характеристики Mercedes-Benz EQS пока не раскрываются, но известно, что без подзарядки электрокар сможет проезжать до 700 километров.