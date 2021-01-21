Компания Haval отзывает в России свыше 16 тыс. кроссоверов

autodatanet / DepositPhotos

Компания "ХАВЕЙЛ МОТОР МАНУФЭКЧУРИНГ РУС" (официальный представитель китайского бренда Haval на российском рынке) объявила об отзыве свыше 16 тыс. кроссоверов F7 и F7X из-за дефекта топливной системы.

"Отзыву подлежат 16 075 автомобилей Haval F7/F7X, реализованных в период с мая 2019 года по январь 2021 года, с VIN-кодами согласно приложению . Причина отзыва транспортных средств: вероятно нарушение герметичности топливной системы некоторых автомобилей при низкой температуре в связи с потенциальной возможностью повреждения топливных трубок при их транспортировке", - говорится в сообщении Росстандарта.

В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru .

На всех подлежащих отзыву транспортных средствах будет выполнена замена топливных трубок между насосом низкого давления и топливным фильтром. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

"Компания Haval, добровольно согласившись осуществить отзыв автомобилей, не дожидаясь окончания проверки Росстандартом, проявила очень здоровую, конструктивную позицию. Такая позиция этого и других автопроизводителей свидетельствует, что российский автомобильный рынок перешел за последние годы на цивилизованные рельсы и случаи принудительных отзывов, к которым нам приходилось прибегать раньше, будут сведены к минимуму", - отметил замглавы Росстандарта Алексей Кулешов.