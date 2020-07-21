Moscow-Live.ru В России запретят устанавливать на машины некоторые б/у запчасти

Moscow-Live.ru

В техрегламент Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств планируют внести поправки, которые запрещают устанавливать на автомобили бывшие в употреблении глушители, противоугонные системы, катализаторы и сажевые фильтры, рулевые рейки, компоненты тормозной системы, сиденья со встроенными креплениями ремней и подушек безопасности, ремни безопасности и подушки безопасности. Вступить в силу эти поправки могут в середине 2022 года. О нововведениях сообщают журнал "За рулем" и газета "Коммерсант".

Заместитель гендиректора по техническому регулированию ФГУП НАМИ (технический разработчик поправок) Сергей Аникеев подтвердил планы обозначить в документе перечень компонентов транспортных средств, "повторное использование которых не допускается". По его словам, подушки безопасности, ремни и прочие перечисленные компоненты являются критичными для обеспечения безопасной езды.

"Их демонтируют с выведенных из эксплуатации транспортных средств, которые либо исчерпали свой ресурс, либо были повреждены в результате ДТП. Гарантировать отсутствие скрытых повреждений компонентов, а также наличие усталостных разрушений невозможно", - заявил он, отметив, что запчасти нередко восстанавливают в гаражных условиях, и никто затем не проверяет их "характеристики и безопасность". Также Аникеев напомнил, что запрет на использование ряда б/у запчастей прописан в документах ООН.

В пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) рассказали, что на подготовку поправок ушло три года. "Необходимо было учесть информацию, поступающую от бизнес-сообществ, научных и общественных организаций, иных заинтересованных лиц", - сообщили в ЕЭК, добавив, что комиссия уже получила обратную связь от крупных автопроизводителей, а в ближайшее время планируется провести еще ряд согласительных мероприятий, в рамках которых бизнес сможет дать свои комментарии по проекту.

По словам источника "Коммерсанта", нормативные акты, касающиеся штрафов за нарушения регламента и контроля за его соблюдением, должны быть разработаны после вступления обновленного регламента в силу.

По мнению вице-президента Национального автомобильного союза Антона Шапарина, "ни один мастер не сможет понять, заводской стоит на машине катализатор или подушка или замененный на подержанный". Шапарин считает, что в предложенном виде поправки приняты не будут, поскольку бизнес будет выступать резко против.

В свою очередь гендиректор компании "Услугиавто" Юрий Пархоменко отметил, что в перечень попали запчасти, которые "активно используются повторно, в том числе и при тюнинге и индивидуальном творчестве". "Содержание автомобиля будет дорожать. Сектор рынка по продаже б/у запчастей начнет сокращаться. Свято место пусто не бывает: китайцы начнут продавать новые, но некачественные запчасти взамен запрещенных, но качественных б/у. Вырастет рынок поддельных запчастей", - заявил Пархоменко.

Наконец, глава некоммерческого партнерства станций диагностики "Безопасность и транспорт" Ярослав Васичков подчеркнул, что б/у запчасти всегда будут пользоваться спросом, поскольку стоят дешевле новых. "Никакие регламенты здесь не помогут. В России на торговле б/у запчастями завязан огромный бизнес, в том числе страховой. В Европе стоимость запчастей гораздо ниже, при этом возможные риски установки неновой детали для автовладельца настолько выше, что он, конечно же, покупает новую деталь, если планирует и дальше эксплуатировать этот автомобиль", - подытожил он.