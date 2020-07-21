"АвтоВАЗ" начал продажи Lada Niva

АО ''АВТОВАЗ' "21 июля стартуют продажи внедорожника Niva под маркой Lada. Решетку радиатора и руль теперь украшает логотип Lada в виде всем известной трехмерной ладьи", - говорится в сообщении компании

АО ''АВТОВАЗ'

Компания "АвтоВАЗ" официально объявила о начале продаж внедорожников Lada Niva. Речь идет о модели 2123, которая с 2002 года выпускалась под брендом Chevrolet в рамках совместного предприятия АвтоВАЗа и General Motors, а недавно вернулась в семейство Lada.

"21 июля стартуют продажи внедорожника Niva под маркой Lada. Решетку радиатора и руль теперь украшает логотип Lada в виде всем известной трехмерной ладьи", - говорится в сообщении компании.

Под теперешним брендом внедорожник доступен в комплектациях Classic (726 тыс. рублей), Comfort (776 тыс. рублей), Comfort Off-road Plus (812 тыс. рублей), Luxe (859 тыс. рублей) и Luxe Off-road (869 тыс. рублей). Сверка с официальным сайтом Chevrolet Niva, который продолжает действовать, показывает, что комплектация Classic соответствует прежней версии L, Comfort - LC, Comfort Off-road Plus - LE, а Luxe Off-road - LEM. Цены этих комплектаций совпадают, но машины с эмблемой Chevrolet сейчас продаются дилерами бывшего СП со скидкой в 20 тыс. рублей, пишет журнал "За рулем".

"Этот автомобиль пользуется заслуженным спросом и имеет сильную репутацию. Мы намерены и далее развивать его продажи, которые теперь организованы и в самой большой дилерской сети России, которая на сегодня насчитывает более 300 центров продаж и обслуживания", - заявил ранее исполнительный вице-президент по продажам и маркетингу Lada Оливье Морне.

Напомним, в начале декабря 2019 года на "АвтоВАЗе" сообщили, что компания подписала соглашение с General Motors о выкупе 50% акций тольяттинского СП. В результате сделки (ее сумма не называлась) совместное предприятие стало на 100% аффилированной компанией группы "АвтоВАЗ", которая вернула себе бренд Niva.

Тогда же стало известно, что в рамках соглашения завод, принадлежавший СП, в течение определенного периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей Niva под маркой Chevrolet, а в дальнейшем автомобиль получит шильдики Lada.