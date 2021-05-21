Компания "АвтоВАЗ" 20 мая объявила о начале продаж первой модели Lada, подключенной к телематической платформе Lada Connect, которая позволяет удаленно управлять системами автомобиля с помощью смартфона.

Пока что такой системой оснащается Lada Granta, а заказать версии этой модели с поддержкой Lada Connect в ближайшее время можно будет в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Самарской области, Татарстане и в Пермском крае, а позднее и по всей стране. Стоимость этой опции, доступной для разных комплектаций Lada Granta, составляет 12 тыс. рублей и включает 3 года обслуживания.

"С помощью Lada Connect автовладельцы смогут через установленное в смартфоне приложение (Android или iOS) дистанционно контролировать состояние автомобиля и безопасно управлять некоторыми его функциями, например: открытие дверей и багажника, прогрев и кондиционирование салона, запуск двигателя, световой и звуковой сигнал, проверка уровня запаса топлива и заряда аккумулятора, уведомления об эвакуации, ударе или возникновении неисправностей в работе систем автомобиля, а также телематическая платформа Lada Connect позволяет владельцам получать информацию о местонахождении автомобиля в режиме реального времени", - говорится в сообщении "АвтоВАЗа".

По словам вице-президента "АвтоВАЗа" по продажам и маркетингу Оливье Морне, покупатели машин Granta c Lada Connect смогут поддерживать диалог с дилером через приложение: сообщать о неисправностях, записываться на ТО, получать полезную информацию об эксплуатации автомобиля. Это позволит дистанционно осуществлять послепродажный мониторинг работы узлов и агрегатов автомобиля, а также предлагать водителям индивидуальные условия на ремонт и обслуживание.

Владельцы автомобилей с системой Lada Connect также смогут получить скидку на КАСКО в 10% за первый год страхования и до 30% за аккуратное вождение при продлении полиса. В компании отметили, что возможности платформы также позволяют достаточно точно восстанавливать обстоятельства ДТП: динамику разгона или торможения перед столкновением, скорость и положение автомобиля. Благодаря этому автовладельцам не потребуется собирать справки для получения от страховой компании направления на сервис для ремонта автомобиля.