Компания Tesla в скором времени может выйти на российский рынок. Об этом заявил в пятницу глава Tesla и SpaceX Илон Маск, выступая на марафоне "Новое Знание" по видеосвязи.

"Я думаю, что мы скоро будем присутствовать в России и Tesla скоро будет в России. <...> Также нужно смотреть шире: на Казахстан, [страны] СНГ", - приводит слова Маска ТАСС. Отметим, что сейчас в России можно приобрести электромобили Tesla, но официального представительства компании в стране нет.

Предприниматель также не исключил появление в России завода по производству электрокаров Tesla. "У нас есть фабрика в Шанхае, также мы строим в Берлине, в Техасе, в Калифорнии, и мы хотим, чтобы у нас были заводы в других частях мира. Потенциально мы рассматриваем Россию", - сказал Маск.

В ходе выступления Маск также высказался за усиление коммуникации между Россией и США. Его спросили, почему он решил принять участие в мероприятии, и предприниматель пояснил, что с его точки зрения необходимо налаживать контакты и усиливать диалог между странами, пишет РБК .

По мнению Маска, в будущем ракеты останутся единственным транспортным средством, не использующим электричество для движения. "Весь транспорт будет, очевидно, электрическим. Что иронично, единственным исключением будут ракеты", - заявил Маск (цитата по РИА "Новости" ).

Бизнесмен также отметил, что в будущем человечество будет считать автомобили с двигателями внутреннего сгорания такими же архаичными, какими сегодня смотрятся паровые машины, а все автомобили будут оснащены автопилотом.

Помимо этого, Маск ответил на вопрос, верит ли он в бога, пишет Rozetked . "В традиционном смысле слова я не религиозный. Но при всем этом мне интересно, откуда мы взялись, что такое жизнь, как мы сюда попали. Во взрослой жизни философия у меня такая: нужно расширять объем сознания, чтобы задавать правильные вопросы, чтобы получить ответ от вселенной", - сказал Маск.

Отвечая на вопрос об освоении космоса, Маск сказал, что человечество может выбраться за пределы Солнечной системы. "Самый эффективный способ это делать - с помощью законов физики, использовать антиматерию, чтобы развить скорость в 10-20% скорости света. Тогда можно будет совершить большой прыжок за пределы Солнечной системы, как в "Интерстелларе", - считает предприниматель. Глава SpaceX также не исключил возможность существования внеземной жизни и призвал создать базу на Луне и город на Марсе.

Трехдневный марафон "Новое знание" организован обществом "Знание". Он проходит с 20 по 22 мая в восьми городах - Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи, Владивостоке, Новосибирске, Калининграде. Каждый город представит одно из направлений просветительской деятельности: история и культура, спорт, наука и технологии, индустрия и промышленность, информационные технологии.