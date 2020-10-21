Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав Минтранс подготовил законопроект о санкциях за нарушения ПДД для грузовиков и автобусов с иностранными номерами

Moscow-Live.ru / Акишин Вячеслав

Минтранс опубликовал на портале проект нормативных актов законопроект об усилении контроля за автобусами и грузовиками с иностранными госномерами. Обзор документа публикует газета "Коммерсант".

В документе говорится, что если водитель или владелец автобуса или грузовика не оплатил штрафы за нарушения ПДД в России, то на границе на колеса транспортного средства, по решению Ространснадзора, будет ставиться блокиратор, а сотрудники Федеральной таможенной службы (ФТС) запретят выезд за границу до оплаты штрафа. Если же штраф не будет выплачен "в пределах времени, отведенного на осуществление таможенного контроля в пунктах пропуска" (этот срок не уточняется), то водитель будет обязан убрать транспортное с пункта пропуска.

В настоящее время штрафы с камер за нарушения, допущенные грузовиками или автобусами, принадлежащими иностранным перевозчикам, должны направляться юрлицу, но на практике этот механизм не работает, поскольку законных представителей иностранных перевозчиков в России нет, отметили в Минтрансе. Водители обязаны выплачивать штрафы при выезде из РФ, но это требование является формальным из-за отсутствия препятствий для пересечения границы.

"В результате транспортное средство нарушителя имеет возможность продолжить движение и беспрепятственно покинуть территорию РФ без уплаты штрафа", - пояснили в ведомстве.

В ФТС сообщили изданию, что ведомство ознакомилось с проектом Минтранса и согласовало его "с существенными замечаниями". Как полагают в ФТС, для реализации инициативы Минтранса понадобятся "значительные вложения в инфраструктуру пограничных пунктов пропуска". В частности, потребуется организовать площадки для размещения задержанного транспорта и помещения для размещения водителей и пассажиров. Кроме того, принятие закона потребует расширить штат сотрудников ФТС и наделить таможенников дополнительными полномочиями, а также установить в пунктах пропуска банкоматы или платежные терминалы.

Координатор проектов ассоциации "Дальнобойщик" Валерий Войтко одобрил предложения Минтранса, назвав их запоздалыми. По его словам, невозможность привлечь к ответственности иностранцев обнаружилась еще в 2015 году, во время запуска системы "Платон". Остро эта проблема проявилась 3-4 года назад, когда на дорогах стало много китайских перевозчиков, которые пользовались "конкурентным преимуществом" перед российскими, пренебрегая оплатой штрафов за проезд по "Платону" и за нарушение весогабаритных параметров.

Однако в пресс-службе "Платона" назвали иностранных перевозчиков "самыми дисциплинированными". "Нарушителей среди них единицы. Инспекторы Ространснадзора получают на специальные планшеты информацию из "Платона" и эффективно штрафуют и задерживают нарушителей-нерезидентов на постах. В системе иностранные грузоперевозчики зарегистрировали уже более 330 тыс. грузовиков", - отметили в компании.

Напомним, в конце августа МВД доработало план по "обеспечению неотвратимости наказания иностранных граждан", нарушающих ПДД. Подготовить соответствующую дорожную карту правительству летом прошлого года поручил президент Владимир Путин. Первая редакция плана была готова в ноябре 2019 года, и с тех пор МВД занимается ее доработкой.

Документ претерпел значительные изменения, но в нем по-прежнему говорится о необходимости принять закон, обязывающий иностранных перевозчиков и граждан оплачивать штраф за нарушение ПДД до выезда из России. В противном случае машина нарушителя будет перемещена на штрафстоянку. Полномочия по контролю за оплатой получат сотрудники ФТС и Ространснадзора. При этом авторы дорожной карты отказались от идеи создать на границах со странами ЕврАзЭС сеть постов с камерами по проверке номеров, стоянками и терминалами для оплаты. Ранее в МВД хотели увеличить штат сотрудников полиции и Ространснадзора для обслуживания новых пункты контроля, но против этого выступили в Минфине, а против размещения на границах парковок и пунктов оплаты выступили в Минтрансе. Теперь план предполагает лишь установку камер на подъездах к границам со странами ЕврАзЭС.

Согласно статистике ГИБДД, с января по сентябрь 2020 года в России произошло более 3 тыс. ДТП с участием водителей из стран СНГ и более 3,4 тыс. аварий с участием иностранных водителей. Данные о нарушениях ПДД такими водителями не собираются.

Отметим, что сейчас ГИБДД применяет временную схему наказания иностранцев за нарушения ПДД. Так, в Москве и Краснодаре инспекторы останавливают машины с зарубежными номерами и оформляют на водителей все нарушения, зафиксированные камерами в течение двух месяцев, переписывая данные задержанного водителя (несогласный водитель-иностранец может переоформить постановления на реального собственника). За полгода по этой схеме было оформлено несколько сотен тысяч постановлений.