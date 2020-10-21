Porsche Porsche запустила в Москве сервис аренды автомобилей

Porsche

Российское представительство компании Porsche объявило о запуске в Москве сервиса аренды автомобилей бренда под названием Porsche Drive. Ранее этот сервис был запущен в Германии, Швейцарии, Франции, США и Японии.

"В рамках Porsche Drive для аренды сроком от одного до 28 дней сейчас доступны автомобили Macan GTS, Cayenne S Coupe, Cayenne S и Panamera 4S, в дальнейшем будут доступны 718 Boxsters S и 911 Carrera S", - говорится в сообщении опубликованном на сайте компании.

Воспользоваться услугой Porsche Drive может гражданин России, достигший 25 лет и имеющий стаж вождения не менее 5 лет. Пока что сервис доступен только в Москве, но в будущем Porsche Drive запустят и в других крупных городах России. Зарезервировать машину можно через одноименное мобильное приложение. Стоимость аренды сейчас составляет от 22 тыс. рублей в сутки за кроссовер Macan GTS до 42 тыс. рублей в сутки за модель Panamera 4S.

В сообщении отмечается, что перед выдачей клиентам все машину будут проходить подготовку, включающую в себя диагностику, заправку, а также мойку и дезинфекцию. Забрать машину можно будет у дилера "Порше Центр Рублевский", либо заказать доставку автомобиля на дом, в офис или в аэропорт. По необходимости автомобили будут доукомлектованы оборудованием для путешествия.

"Предложение Porsche Drive идеально подойдет тем, кто хочет взять в аренду спортивный автомобиль на выходные или по особому случаю, на период отпуска или командировки. Также это лучший способ максимально близко познакомиться с машиной перед покупкой, отведя на тест-драйв и принятие решения столько времени, сколько нужно", - отметили в Porsche.

Напомним, ранее собственные сервисы долгосрочной аренды машин в России запустили многие другие автопроизводители. Например, в сентябре компания Kia запустила в России пилотный этап программы подписки на автомобили KiaMobility. В начале октября сервис долгосрочной аренды запустил каршеринговый сервис "Яндекс.Драйв".