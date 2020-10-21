Нью-Йоркский автосалон перенесли в третий раз из-за пандемии коронавируса

Организаторы международного автосалона в Нью-Йорке, который изначально должен был пройти в середине апреля 2020 года, затем был перенесен на август из-за пандемии коронавируса, а потом отложен до апреля 2021 года, объявили, что теперь мотор-шоу планируется провести в августе следующего года. Таким образом, мероприятие перенесли в третий раз.

Как сообщил президент Ассоциации автомобильных дилеров Нью-Йорка и глава Марк Шинберг для прессы и представителей бизнеса мероприятие откроется 19 августа 2021 года, а с 20 по 29 августа на выставку пустят всех желающих, пишет РБК. Впрочем, нельзя исключать, что пандемия вынудит организаторов автосалона пересмотреть этот план или снова перенести мероприятие.

Just announced! The dates of the 2021 New York Auto Show have been pushed to August 20-29, 2021.



We've been driving history for 120 years, and now we're gearing up for an even greater 2021. Stay safe and we'll see you soon. #NYIAS pic.twitter.com/GE8IubUPg8— New York Auto Show (@NYAutoShow) October 20, 2020

Отметим, пандемия коронавируса стала причиной переноса или отмены всех крупных автосалонов, начиная с марта этого года. Исключением стал Пекинский автосалон, который провели в сентябре. На нем было представлено более 80 локальных и около 20 мировых новинок, но в основном производители сейчас представляют новинки в режиме онлайн.

Напомним, в конце сентября стало известно, что Североамериканский международный автосалон в Детройте (штат Мичиган) пройдет не в июне 2021 года, а осенью. Мероприятие планируется провести с 28 сентября по 9 октября следующего года. Автосалон в Детройте обычно проходил в январе, открывая год для автоиндустрии. В 2020 году организаторы автосалона решили перенести его с января на июнь для повышения интереса публики. В новом формате мотор-шоу должно был пройти преимущественно на открытом воздухе с представлениями, концертами, тест-драйвами, семинарами и развлекательными программами для детей. Однако из-за пандемии коронавируса мероприятие изначально перенесли на июнь 2021 года - выставочный центр, в котором должна была разместиться экспозиция, переоборудовали под временную больницу.