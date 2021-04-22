Компания Volkswagen представила обновленный хэтчбек Polo

Volkswagen / youtube.com

Компания Volkswagen 22 апреля провела онлайн-презентацию хэтчбека Polo нового поколения. Трансляция велась на YouTube-канале Volkswagen.

После рестайлинга популярная модель стала напоминать Volkswagen Golf восьмого поколения. Также хэтчбек получил ряд технологий, которые прежде были доступны только на более крупных автомобилях компании. Уже в базовой версии хэтчбек получил измененные светодиодные фары, визуально объединенные между собой LED-полосой вдоль всей длины радиаторной решетки. В качестве опции покупателям предложат адаптивные матричные фары, способные менять направление и интенсивность светового пучка в зависимости от дорожной ситуации, пишет РБК .

Линейка двигателей Polo после рестайлинга осталась прежней. Она включает базовый литровый атмосферный мотор MPI мощностью 80 лошадиных сил, наддувный двигатель TSI того же объема в вариантах мощностью 95 или 110 сил, а также 1,5-литровую "четверка" мощностью 150 сил и 90-сильный литровый битопливный мотор TGI. Моторы могут работать в паре с пяти- или шестиступенчатой коробкой передач, а также с преселективным "роботом" DSG, пишет Motor.ru .

В салоне обновленного Polo появился сенсорный блок управления климатической установкой. Хэтчбек будет доступен с модернизированной цифровой панелью приборов диагональю 8 или 10,25 дюйма и с сенсорным экраном мультимедийной системы диагональю от 6,5 до 9,2 дюйма. Список опций включает адаптивный круиз-контроль и активную систему удержания автомобиля в полосе движения.

Компания начнет принимать заказы на рестайлинговый хэчтбек Polo в Европе в мае этого года, а цены будут объявлены ближе к дате начала приема предзаказов. При этом в обновленный Polo вряд ли доберется до России - на отечественном рынке эта модель продается в кузове лифтбек и построена на платформе PQ25 от Skoda Rapid.