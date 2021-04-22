Экзамен на права по новым правилам смогли сдать с первого раза только 13% соискателей

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1 апреля в России вступили в силу новые правила сдачи экзамена на права, и пока что их внедрение идет с трудом: инспекторы и экзаменуемые испытывают сложности, а доля сдавших экзамен с первого раза заметно снизилась.

Напомним, основным изменением в правилах стало введение единого практического экзамена, тогда как ранее он был разделен на "площадку" и "город". Регламент проведения экзамена рекомендует проверять навыки кандидатов в водители на улицах с малоинтенсивным движением, в тупиках, за пределами жилой застройки, используя парковочную разметку. Если условий для этого нет, факультативно разрешается использовать, как и прежде, закрытые площадки или территории, где нет транзитного движения. В практический экзамен вошли упражнения по проверке первоначальных навыков вождения: заезд задним ходом в бокс, параллельная парковка, разворот в ограниченном пространстве и трогание на подъеме ("змейку" из списка упражнений исключили). После проверки первоначальных навыков экзаменуемый должен продемонстрировать умение разгоняться и тормозить, проезжать пешеходные переходы, поворачивать на светофоре и т.д.

Изменения коснулись и перечня ошибок и нарушений, за которые, как и прежде, предусматривается выставление штрафных баллов. "Ошибки и нарушения разделены на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам в зависимости от степени влияния на безопасность движения. При этом грубые ошибки, при совершении которых экзамен завершится сразу, вынесены в отдельный блок", - рассказывали в ГИБДД. Экзамен считается несданным, если кандидат в водители набрал пять и более штрафных баллов.

Как рассказал в эфире радиостанции "Комсомольская правда" начальник отдела организации экзаменационной деятельности и предоставления госуслуг ГИБДД России Николай Гиляков, в марте этого года экзамен в городе по старым правилам с первого раза сдали 26% соискателей, а за неполный апрель доля сдавших с первого раза единый экзамен по новым правилам составила 13,5%.

Этот результат Гиляков назвал ожидаемым. Он связал его с волнением экзаменуемых, а также с тем, что теперь маршруты экзаменационных поездок неизвестны заранее. Также он отметил, что раньше при выполнении ряда упражнений водители могли ориентироваться на дорожные конусы, а теперь ориентиром служит разметка.

Как пишет "Коммерсант" , отдельные положения регламента МВД по сдаче экзаменов вызвали вопросы у экзаменаторов на местах. В частности, упражнение "разворот в ограниченном пространстве" предписано выполнять на двухполосных дорогах или задействовать площадку, где ширина зоны упражнения не должна превышать 5 метров. В таких габаритах не могут развернуться даже небольшие автомобили, и Гиляков признал, что в регламенте допущена ошибка. По его словам, на места уже направлены разъяснения, которые гласят, что умение делать разворот нужно проверять только на двухполосных дорогах, которые всегда есть на территории обслуживания местной ГИБДД.

По словам главы Национального союза ассоциаций автошкол Елены Зайцевой, проблемы возникают и с другими нововведениями. Так, в Москве в первые дни апреля мало кому удавалось сдать упражнение "заезд в бокс задним ходом": регламент допускает повторно включать заднюю передачу для поставки машины в виртуальный "гараж", но инспекторы за это ставили три штрафных балла. Кроме того, неожиданностью для многих стала необходимость включать поворотники при каждом маневре, даже если часть экзамена сдается на площадке. "Многие на этом уже засыпались. Причем некоторые инспекторы требуют включать левый сигнал, некоторые - правый. Единообразия нет", - сказала Зайцева, отметив, что неуютно себя чувствуют и инспекторы, которые предпочитают перестраховаться и признать экзамен проваленным.

В свою очередь замдиректора департамента профессионального обучения ДОСААФ России Александр Пискарев рассказал, что инспекторы по-разному трактуют норму о продолжительности экзамена. Правила отводят на него 40 минут, но по факту экзамен занимает больше времени, и инспекторы не успевают принять экзамен у всех соискателей в назначенный день. "Для нас это критично: ДОСААФ должно подготовить определенное число водителей грузовиков к началу призывной кампании", - пояснил Пискарев.

"Нельзя было сразу по всей стране запускать все эти нововведения. Сначала надо было запустить пилот в регионах, отработать все детали. А у нас получилось как обычно: много нестыковок, инспекторы не знают, что делать, каждый документ по-своему трактует", - заявил глава ассоциации автошкол Санкт-Петербурга и Ленинградской области Александр Сальников.

В ГИБДД полагают, что практика применения новых правил вскоре устоится, и доля сдавших экзамен с первого раза вырастет.