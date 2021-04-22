Американская компания Hennessey начала скоростные аэродинамические тесты нового гиперкара Venom F5, который, по мнению создателей, сможет побить рекорд скорости среди серийных машин. Видеозапись первого испытания была опубликована на YouTube.

Испытания прошли на взлетно-посадочной полосе бывшей авиабазы в штате Арканзас. Во время этого заезда мощность 1817-сильного 6,6-литрового двигателя V8, которым оснащен гиперкар, снизили примерно вдвое, но даже так автомобиль смог разогнаться до более чем 320 километров в час. В Hennessey рассчитывают, что в перспективе Venom F5 сможет преодолеть отметку в 500 километров в час.

Напомним, действующий рекорд скорости для серийных автомобилей составляет более 455 километров в час. Его со второй попытки установил в январе этого года гиперкар SSC Tuatara, разработанный американской компанией SSC North America. Предыдущий рекорд (447 километров в час) был установлен в 2017 году гиперкаром Koenigsegg Agera RS.

В ходе заезда на испытательном полигоне Johnny Bohmer Proving Grounds во Флориде SSC Tuatara, за рулем которого находился владелец первого экземпляра гиперкара Ларри Кэплин, разогнался до 450,1 километра в час при движении в одну сторону и 460,4 километра в час - в другую. Среднее арифметическое, которое по правилам засчитывается как рекорд, составило 455,3 километра в час.