Компания Apple может выпустить собственный легковой электромобиль к 2024 году. Как сообщает Reuters со ссылкой на источники, машина получит систему автопилота и "прорывную технологию для батарей".

Слухи о том, что Apple разрабатывает собственный электромобиль, появились еще несколько лет назад, а затем сообщалось, что компания отказалась от этого проекта и сосредоточилась на разработке автомобильного софта, которым смогли бы пользоваться автопроизводители. Теперь Apple, по всей видимости, вернулась к идее создания собственного электромобиля. Однако детали обновленного проекта пока неизвестны, как и точные сроки его реализации: компания рассчитывает запустить производство электрокара к 2024 году, но не исключено что это произойдет позже в связи с пандемией коронавируса. Возможно также, что компания снова сузит проект до разработки программного обеспечения для автономного вождения, пишет The Verge.

В сообщении также отмечается, что Apple использует в проекте разработки сторонних компаний, включая лидары, позволяющие беспилотным машинам "видеть" окружающие объекты. Что же касается батарей, то, по слухам, Apple намерена использовать технологию "одной ячейки", которая обеспечивает увеличенную емкость батареи при том же общем размере по сравнению с батареями, состоящими из множества ячеек. Потенциально такая технология может обеспечить увеличенный запас хода при меньших затратах на производство.

В Apple отказались комментировать новые слухи о проекте.

Напомним, над собственным электрокаром несколько лет работала компания Dyson. В итоге инженеры создали прототип электрического кроссовера, но проект закрыли в связи с нерентабельностью.