Еврокомиссия по итогам проверки одобрила слияние итало-американского автоконцерна Fiat Chrysler Automobiles (FCA) и французской группы PSA (объединяет бренды Peugeot, Citroen и Opel). В результате этой сделки, которую планируется закрыть в начале 2021 года, будет создан крупный концерн под названием Stellantis.

В сообщении Еврокомиссии говорится, что обещание PSA производить на своих заводах во Франции и Испании автомобили для японской Toyota Motor Corp. и предоставить конкурентам доступ к своей ремонтной сети устранило обеспокоенность регулятора по поводу роста влияния объединенной компании на рынке небольших фургонов, передает "Интерфакс".

Напомним, FCA и PSA в декабре прошлого года договорились работать над полным объединением компаний посредством слияния по принципу 50/50. Предполагается, что после слияния акционеры двух концернов получат по 50% акций объединенной компании, которую возглавит генеральный директор PSA Карлос Таварес.

В результате слияния FCA и PSA на рынке должен появиться автогигант с капитализацией более 40 млрд долларов и выручкой в 190 млрд долларов в год. Объем производства в 8,7 млн машин в год сделает эту компанию четвертым автопроизводителем в мире по этому показателю после Volkswagen, Toyota и Renault-Nissan. Совокупные доходы объединенной компании составят 170 млрд евро, а операционная прибыль - 11 млрд евро.

До заключения сделки с PSA концерн Fiat Chrysler предложил Renault создать совместную компанию на паритетной основе. Поначалу это предложение о слиянии было воспринято с энтузиазмом, но французское правительство, владеющее 15% акций Renault, попросило совет директоров компании повременить с решением. После этого в FCA объявили об отзыве предложения.