eans / DepositPhotos В России из-за риска возгорания отзывают премиальные кроссоверы Lamborghini Urus

eans / DepositPhotos

Компания "Фольксваген Груп Рус" (официальный представитель бренда Lamborghini на российском рынке) объявила об отзыве около кроссоверов Lamborghini Urus из-за дефекта топливопровода.

"Отзыву подлежат 270 автомобилей Lamborghini Urus, изготовленных в 2019 - 2020 годах, с VIN-кодами согласно приложению. Причина отзыва транспортных средств: быстроразъемная муфта топливопровода в моторном отсеке может подвергаться воздействию высоких температур, которые превышают конструктивно допустимые значения. Это может привести к размягчению материала муфты и последующей небольшой утечке топлива. В случае утечки топлива через быстроразъемную муфту топливопровода может ощущаться запах топлива. Если одновременно с утечкой топлива появляются источники воспламенения, возможно возгорание моторного отсека", - сообщается на сайте Росстандарта.

В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

На всех транспортных средствах будет установлена новая быстроразъемная муфта топливопровода, изготовленная из другого материала. Ремонтные работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в октябре прошлого года в России отзывали 27 автомобилей Lamborghini Aventador (Coupe, Roadster) в связи с возможностью возникновения неполадок в работе двигателя.