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SberPress

Компания Sber Automotive Technologies (подразделение "Сбера", занимающееся разработкой беспилотных машин) начала тестировать на дорогах общего пользования в Москве собственные беспилотные автомбили.

"Первые беспилотные автомобили Sber Automotive Technologies выехали на улицы Москвы для испытаний в условиях зимнего мегаполиса: беспилотники пройдут проверку высокой влажностью, отрицательной температурой, плохой обзорностью и тяжелой дорожной обстановкой. <...> До конца года "СберАвтоТех" рассчитывает довести число своих беспилотников до десяти. Их количество продолжит расти в следующем году", - говорится в сообщении компании.

В пресс-релизе отмечается, что ранее беспилотные автомобили прошли предварительные испытания на полигоне и получили разрешение на езду по дорогам общего пользования. Во время испытаний за рулем беспилотников будут находиться водители-испытатели, а узнать такие машины можно будет по характерной графике на кузове и знаку "А" на двери багажника.

Беспилотники "Сбера" работают под управлением бортового компьютера собственной разработки. На нем установлен навигационный сервис 2ГИС, разработчика которого "Сбер" купил в августе этого года.

Подразделение "СберАвтоТех" было создано в апреле 2020 года. За несколько месяцев работы инженеры создали первую серию собственных беспилотных авто. Судя по фотографиям, беспилотники были созданы на базе Kia Ceed.

Напомним, собственные беспилотные автомобили на дорогах общего пользования сейчас активно тестирует компания "Яндекс". Испытания проходят как в России, так и в других странах.

В середине марта этого года некоммерческое партнерство "ГЛОНАСС", в которое входят "Яндекс", "Ростелеком", МТС и другие компании, попросило Минюст, Минтранс и МИД приостановить действие отдельных положений Венской конвенции о дорожном движении, так как они затрудняют развитие и внедрение технологии беспилотного автомобильного транспорта на территории России. В апреле президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить условия для проведения на дорогах общего пользования испытаний беспилотных машин без инженеров-водителей в салоне.