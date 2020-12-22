Компания Sber Automotive Technologies (подразделение "Сбера", занимающееся разработкой беспилотных машин) начала тестировать на дорогах общего пользования в Москве собственные беспилотные автомбили.

"Первые беспилотные автомобили Sber Automotive Technologies выехали на улицы Москвы для испытаний в условиях зимнего мегаполиса: беспилотники пройдут проверку высокой влажностью, отрицательной температурой, плохой обзорностью и тяжелой дорожной обстановкой. <...> До конца года "СберАвтоТех" рассчитывает довести число своих беспилотников до десяти. Их количество продолжит расти в следующем году", - говорится в сообщении компании.

В пресс-релизе отмечается, что ранее беспилотные автомобили прошли предварительные испытания на полигоне и получили разрешение на езду по дорогам общего пользования. Во время испытаний за рулем беспилотников будут находиться водители-испытатели, а узнать такие машины можно будет по характерной графике на кузове и знаку "А" на двери багажника.

Беспилотники "Сбера" работают под управлением бортового компьютера собственной разработки. На нем установлен навигационный сервис 2ГИС, разработчика которого "Сбер" купил в августе этого года.

Подразделение "СберАвтоТех" было создано в апреле 2020 года. За несколько месяцев работы инженеры создали первую серию собственных беспилотных авто. Судя по фотографиям, беспилотники были созданы на базе Kia Ceed.

Сбер начал тестировать в Москве беспилотные машины pic.twitter.com/8d5y6Qa4tk— 12_white (@mikky_nn) December 22, 2020

Напомним, собственные беспилотные автомобили на дорогах общего пользования сейчас активно тестирует компания "Яндекс". Испытания проходят как в России, так и в других странах.

В середине марта этого года некоммерческое партнерство "ГЛОНАСС", в которое входят "Яндекс", "Ростелеком", МТС и другие компании, попросило Минюст, Минтранс и МИД приостановить действие отдельных положений Венской конвенции о дорожном движении, так как они затрудняют развитие и внедрение технологии беспилотного автомобильного транспорта на территории России. В апреле президент России Владимир Путин поручил правительству обеспечить условия для проведения на дорогах общего пользования испытаний беспилотных машин без инженеров-водителей в салоне.