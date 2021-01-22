Ford отзовет в США 3 млн машин с дефектными подушками безопасности Takata

srinivasansri5560 / DepositPhotos

Национальное управление безопасностью движения на трассах (NHTSA) США обязало компанию Ford отозвать 3 млн автомобилей, оснащенных потенциально опасными подушками безопасности печально известной компании Takata. Об этом сообщает Reuters , уточняя, что отзывная кампания может обойтись Ford примерно в 610 млн долларов.

В NHTSA уточнили, что ведомство отклонило возражения Ford и японской компании Mazda, которые пытались оспорить необходимость отзыва машин. Ford придется отозвать автомобили Ranger, Fusion, Edge, Lincoln Zephyr/MKZ, Mercury Milan и Lincoln MKX 2006-2012 годов выпуска, а Mazda - 5,8 тыс. машин B-Series 2007-2009 годов.

Причиной отзыва стали дефектные газогенераторы подушек безопасности. Как и в случае с отозванными ранее машинами других компаний, эти газогенераторы приходят в негодность под воздействием жары и влаги. В результате газогенератор может взорваться, а его осколки превратятся в смертельно опасную шрапнель. Уточняется, что ранее попавшие под новый отзыв машины Ford уже отзывались для замены газогенераторов в пассажирских подушках, а теперь речь идет об отзыве для устранения потенциального дефекта водительских подушек безопасности.

Напомним, компания Takata оказалась в центре скандала с дефектными подушками в 2014 году, а первые крупные отзывы автомобилей с ее подушками безопасности начались еще в 2013-м. В общей сложности из-за дефектных газогенераторов подушек Takata 19 крупных производителей отозвали по всему миру около 100 млн машин. В США было зафиксировано 18 случаев гибели людей из-за подушек Takata с 2009 года. 15 человек погибли в автомобилях Honda, двое - в машинах Ford и один - в автомобиле BMW.

В феврале 2017 года Takata на судебных слушаниях в Детройте официально признала себя виновной в мошенничестве в связи с неисправностью своих подушек безопасности и согласилась выплатить властям США 1 млрд долларов в качестве штрафов и компенсаций всем пострадавшим. В июне 2017 года компания подала заявление о банкротстве. Вскоре активы фирмы за 1,6 млрд долларов выкупила базирующаяся в США китайская Key Safety Systems. Новый владелец объявил, что компания возобновит работу под названием Joyson Safety Systems.

В декабре 2019 года замглавы Росстандарта Алексей Кулешов заявил , что под отзыв в России уже попали 1,5 млн автомобилей с подушками Takata.

"Выявленный дефект несет колоссальные риски для жизни и здоровья людей в салоне. Важно проверить автомобиль вне зависимости от его возраста. Если он подпадает под отзывную кампанию, нужно как можно скорее обратиться к официальному дилеру", - сказал тогда Кулешов, отметив, что в России пока не зафиксировано случаев травмирования или гибели людей из-за подушек Takata.