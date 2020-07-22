Moscow-Live.ru / Будишевский Николай Правительство может разрешить езду по платным трассам со скоростью до 150 километров в час

Moscow-Live.ru / Будишевский Николай

Решение о возможности увеличения скорости движения на платных трассах "Автодора" "Нева" и "Дон" до 150 километров в час будет принято в ближайшее время. Об этом сообщил 22 июля вице-премьер Марат Хуснуллин.

"В течение ближайшего месяца мы это решение примем. Мы провели уже несколько консультаций с ГИБДД <...> и считаем, что это уже возможно", - приводит слова Хуснуллина ТАСС.

Он уточнил, что пока речь идет о возможном повышении скоростного лимита на трассах М-11 "Нева" и М-4 "Дон", где сейчас максимальная допустимая скорость на отдельных участках составляет 130 километров в час.

Ранее глава госкомпании "Автодор" Вячеслав Петушенко отмечал, что трассы М-11 и М-4, а также Центральная кольцевая автодорога (ЦКАД, частично введена в эксплуатацию) технически рассчитаны на скорость движения до 150 километров в час.

Напомним, недавно глава департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максим Ликсутов сообщил, что московские власти по-прежнему поддерживают идею снижения нештрафуемого порога превышения скорости с нынешних 20 до 10 километров в час.

"Наша позиция следующая: в городах неадминистрируемый порог - скорее всего на улицах, особенно немагистральных - должен быть снижен до 10 километров в час. На вылетных магистралях, шоссе, скоростных дорогах, которые соответствуют всем требованиям безопасности, можно оставить неадминистрируемый порог в 20 километров в час. Без этого не выполнить требований президента, который поручил правительству и главам субъектов стремиться к нулевой смертности на дорогах. А мы как люди ответственные обязаны это выполнять. И это такая вещь, которая точно повлечет за собой снижение количества ДТП со смертельными случаями", - сказал вице-мэр.