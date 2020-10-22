Пандемия коронавируса нанесла чувствительный удар по российскому авторынку: общие продажи новых легковых машин в России в этом году заметно отстают от прошлогодних. В то же время отечественный рынок мотоциклов по итогам девяти месяцев 2020 года показал уверенный рост. Об этом свидетельствуют данные агентства "Автостат".

В общей сложности с января по сентябрь в России продали 14 651 мотоцикл, и по сравнению с аналогичным периодом 2019 года этот показатель вырос на 22,3%. При этом в июле, августе и сентябре продажи выросли на 31,2%, 46,1% и 65,3% соответственно. Если говорить о рейтинге регионов по наибольшему объему продаж мотоциклов в январе-сентябре, то в него вошли Москва (2776 мотоциклов, -4,4%), Московская область (1419 мотоциклов, +10%), Свердловская область (794 мотоцикла, +57,8%), Санкт-Петербург (792 мотоцикла, +24,5%) и Краснодарский край (428 мотоциклов, +23,7%).

Среди производителей на российском рынке лидирует компания Racer (2171 мотоцикл, +42,7%). Далее идут компании BMW (1964 мотоцикла, -4,9%), Bajaj (1707 мотоциклов, +27,2%), Motoland (1360 мотоциклов, +69,6%) и Harley-Davidson (1015 мотоциклов, +13,5%).

Напомним, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей в России в сентябре составили 154 409 штук. Этот показатель вырос на 3,4% по сравнению с сентябрем 2019 года. По итогам девяти месяцев 2020 года продажи составили 1 094 805 машин, сократившись на 13,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

На днях аналитики сообщили, что средневзвешенная цена нового автомобиля на российском рынке за последние шесть лет выросла на 67%. Если в 2014 году новый автомобиль в среднем стоил 1,001 млн рублей, то сейчас этот показатель вырос до 1,674 млн рублей. Рост по сравнению с ценой 2019 года (1,56 млн рублей) составил 7,3%.