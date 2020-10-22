Американская компания Tesla выпустила финансовый отчет за третий квартал 2020 года. В нем указано, что по итогам квартала компания получила прибыль - впервые в истории Tesla компания не терпит убытки в течение пяти кварталов подряд.

По итогам квартала выручка Tesla составила 8,77 млрд долларов, а прибыль - 331 млн долларов. При этом The Verge отмечает, что прошедший квартал принес производителю электрокаров прибыль не за счет основной деятельности: компания получила 397 млн долларов за счет продаж ZEV-кредитов другим автопроизводителям. Речь идет о средствах, которые компания получает от конкурентов, продающих машины с ДВС. Такие сделки позволяют автопроизводителям соответствовать требованиям некоторых штатов и стран к экологичности машин.

Подводя итоги квартала, глава Tesla Илон Маск назвал его лучшим в истории компании, пишет РБК.

Напомним, ранее в Tesla сообщили, что компания по итогам третьего квартала отгрузила 139,3 тыс. электромобилей, превзойдя ожидания аналитиков и побив предыдущий рекорд в 112 тыс. отгруженных машин, установленный в четвертом квартале 2019 года. При этом общий объем производства за квартал составил 145 тыс. электромобилей. Согласно отчету компании, электромобили Model S и Model X были выпущены и отгружены в количестве 17 тыс. и 15,2 тыс. соответственно, а для электрокаров Model 3 и Model Y эти показатели составили 128 и 124,1 тыс.

По итогам трех кварталов компания отгрузила в общей сложности 318,3 тыс. машин, несмотря на окончившийся небольшим скандалом простой завода во Фримонте (штат Калифорния) во втором квартале из-за ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса. Ранее в Tesla прогнозировали объем поставок в 500 тыс. электрокаров по итогам 2020 года. Таким образом, чтобы достичь этого показателя, компании потребуется установить новый рекорд по объему отгрузок в четвертом квартале. Тем не менее, в недавнем письме сотрудникам Маск подтвердил, что план отгрузки 500 тыс. машин за 2020 год остается в силе.

Tesla начала запуск системы продвинутого автопилота

На днях в Tesla также объявили о начале установки на электромобили компании системы FSD. Речь идет об анонсированной в прошлом году системе, расширяющей возможности автопилота Tesla. В частности, она позволит электромобилям ездить по заданному маршруту с минимальным вмешательством водителя.

Как уточнил Илон Маск, обновление FSD будет устанавливаться постепенно. В компании пояснили, что на первом этапе его получит небольшая группа владельцев Tesla, участвующих в программе тестирования новых функций электромобилей компании. Более широкий релиз обновления может состояться в конце года.