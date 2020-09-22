naias.com Североамериканский международный автосалон (North American International Auto Show) в Детройте (штат Мичиган) пройдет не в июне 2021 года, а осенью

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Североамериканский международный автосалон (North American International Auto Show) в Детройте (штат Мичиган) пройдет не в июне 2021 года, а осенью. Как сообщается на сайте организаторов мотор-шоу, мероприятие планируется провести с 28 сентября по 9 октября следующего года.

Сообщается, что мотор-шоу пройдет как на открытых, так и на закрытых площадках. Пока что автосалон планируют проводить осенью и после 2021 года. Организаторы выставки добавили, что при выборе новых дат принимали во внимание сроки проведению автосалона в Мюнхене, который теперь будет проходить в начале сентября. Таким образом, эти два мотор-шоу откроются всего с двухнедельной разницей, отмечает РБК.

Напомним, автосалон в Детройте обычно проходил в январе, открывая год для автоиндустрии. В 2020 году организаторы автосалона решили перенести его с января на июнь для повышения интереса публики. В новом формате мотор-шоу должно был пройти преимущественно на открытом воздухе с представлениями, концертами, тест-драйвами, семинарами и развлекательными программами для детей. Однако из-за пандемии коронавируса мероприятие решено было перенести на июнь 2021 года - выставочный центр, в котором должна была разместиться экспозиция, переоборудовали под временную больницу.

Пандемия коронавируса стала причиной переноса или отмены всех крупных автосалонов, начиная с марта этого года. В связи с этим производители представляли новинки в режиме онлайн, а журналисты и эксперты вновь заговорили о том, что формат автосалонов утратил актуальность.