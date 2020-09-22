В России отзывают почти 4 тыс. внедорожников Infiniti QX56

ООО "Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус" (официальный представитель бренда Infiniti на российском рынке) объявило об отзыве около 4 тыс. внедорожников Infiniti QX56 из-за дефекта подушки безопасности водителя.

"Отзыву подлежат 3 932 автомобиля Infiniti QX56 (модельный код Z62), изготовленных в период с 22 ноября 2009 года по 25 января 2013 года, с VIN-кодами согласно приложению. Причиной отзыва транспортных средств является то, что из-за неправильного количества и неравномерного распределения взрывчатого вещества в газогенераторе при срабатывании подушки безопасности водителя может возникнуть чрезмерно большое внутреннее давление газов. В результате корпус газогенератора может треснуть и рассыпаться на отдельные фрагменты", - сообщается на сайте Росстандарта.

В рамках отзывной кампании дилеры проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ. Владельцы также могут самостоятельно сверить VIN-коды своих машин со списком Росстандарта и записаться к дилеру. Кроме того, узнать о наличии автомобиля в отзывной программе можно с помощью специального сервиса на сайте Auto.ru.

На всех подлежащих отзыву транспортных средствах будет произведена замена подушки безопасности водителя. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, около года назад компания Nissan объявила об отзыве в России 161 957 автомобилей Nissan Note и Nissan Tiida в связи с дефектами подушек безопасности.