Официальные дилеры российских люксовых автомобилей Aurus, "Авилон" и "Панавто" выставили на продажу два экземпляра бронированного лимузина Aurus Senat, приближенного к лимузину, на котором ездит президент Владимир Путин. Согласно объявлениям на сайте "Авто.ру" стоимость машин составляет 106,9 млн рублей.

Кузов и стекла удлиненного Aurus Senat бронированы по максимальному для гражданских машин стандарту VR10. Это значит, что они выдерживают автоматные и пулеметные очереди, а также защитят от бронебойных пуль, выпущенных из снайперской винтовки Драгунова. В длину четырехместный лимузин достигает 6630 миллиметров - он ровно на метр длиннее седана, пишет Motor.ru . За счет увеличенной длины и бронированных элементов снаряженная масса лимузина составляет 6,5 тонны, тогда как седан Aurus Senat весит менее 3 тонн.

В объявлениях указано, что дилеры продают лимузины в комплектации Individual с 74 опциями. Оснащение бронированных машин включает круиз-контроль, доводчики дверей, камеры кругового обзора, многозонный климат-контроль, систему подогрева и вентиляции сидений, премиальную аудиосистему и отдельную мультимедийную систему для задних пассажиров.

Напомним, разработкой автомобилей российского люксового бренда Aurus занимается ФГУП НАМИ в рамках проекта "Кортеж". В конце августа 2018 года публике представили лимузин и седан Aurus Senat. Спецверсии этих автомобилей, наряду с минивэном Aurus Arsenal, уже используются в Гараже ФСО России. Внедорожник Komendant, который пока не был представлен официально, должен стать главной экспортной моделью линейки.

Седан Aurus Senat S600 и лимузин Aurus L700 оснащены гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового бензинового наддувного двигателя V8, который работает вместе с компактным электрическим агрегатом и 9-ступенчатой автоматической коробкой передач. Суммарная мощность моторов составляет 600 лошадиных сил. В конце августа 2019 года в Москве открылся первый шоу-рум отечественных представительских автомобилей Aurus. Во время церемонии открытия в компании сообщили, что седан Aurus Senat обойдется покупателям минимум в 18 млн рублей.