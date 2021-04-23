Фары современных автомобилей становятся все более совершенными, но инженеры продолжают работать над их улучшением. Так, европейское подразделение компании Ford, работает над технологией, которая должна повысить безопасность ночных поездок по незнакомым дорогам.

Как сообщается на сайте Ford технология, которая сейчас проходит испытания, предусматривает подключение фар к навигационной системе автомобиля. Благодаря этому фары подсвечивают приближающийся поворот еще до того, как водитель увидит его. В процессе работы система учитывает данные о местоположении автомобиля, а также его скорость и траекторию, обеспечивая оптимальное освещение дороги впереди. Так, интеллектуальная система может помочь вовремя заметить едущего по дороге велосипедиста.

В сообщении уточняется, что в зонах без связи с навигационными спутниками система переходит на работу с использованием данных со встроенных камер автомобиля, а также ориентирует фары в соответствии с движениями рулевого колеса. В Ford добавили, что новая система призвана сделать вождение ночью не более сложным и стрессовым, чем днем.