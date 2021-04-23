Honda прекратит продажи машин с ДВС к 2040 году

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Японская компания Honda пополнила список автопроизводителей, объявивших о планах прекратить выпуск автомобилей с двигателями внутреннего сгорания (ДВС). В отличие от более амбициозных конкурентов, Honda прекратит продажи таких машин к 2040 году.

Как пишет The Verge , в Honda рассчитывают, что уже к 2030 году 40% продаж машин компании будет приходится на электрокары и автомобили с топливными элементами. К 2035 году этот показатель должен достичь 80%, а к 2040 году - 100%. План электрификации, представленный компанией, охватывает также и производство мотоциклов и скутеров. Также в Honda анонсировали план по обнулению всех выбросов углекислого газа, связанных с деятельностью компании, к 2050 году.

В ходе пресс-конференции новоиспеченный глава Honda Тошихиро Мибе заявил, что компания намерена оказать содействие властям Японии в достижении цели сократить выбросы в атмосферу на 46% к 2030 году. По его словам, в течение ближайших шести лет компания вложит более 4 млрд долларов в исследования и разработки, включая создание электротранспорта.

Сейчас Honda продает гибридные и водородные версии некоторых моделей. В прошлом году на рынок вышел компактный городской электромобиль Honda e, который попал в финал конкурса Всемирный автомобиль года и одержал победу в одной из дополнительных номинаций. Сейчас японская компания готовит к выпуску еще два электрических кроссовера в сотрудничестве с американским концерном General Motors.

Напомним, власти ЕС и отдельных европейских стран намерены добиться существенного снижения вредных выбросов в атмосферу в ближайшие годы. Важным пунктом таких планов является запрет на продажи новых автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями. Так, правительство Великобритании в ноябре прошлого года приняло решение ввести запрет на продажу в стране бензиновых и дизельных машин с 2030 года, на пять лет раньше, чем планировалось ранее. Гибридные автомобили, оснащенные ДВС и электромотором, в стране можно будет продавать до 2035 года.

Лидером по переходу на электрокары и гибриды среди европейских стран является Норвегия, где в прошлом году почти 75% продаж новых машин пришлось на электромобили (54,3%) и подзаряжаемые гибриды (20,4%).